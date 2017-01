Große Freude an den Kleinigkeiten

Baden-Baden - Ein eisiger Wind pfeift über die Wiesen zwischen Halberstung und Tiefenau, als Joshua Seeberger mit einem leisen, aber bestimmten "Geh" seinen altdeutschen Hütehund Rosa auf Reisen schickt, um ein abwanderungswilliges Schaf zurück in die Herde zu beordern. Auf der anderen Seite ist Rosas Kompagnon Ilias damit beschäftigt, weitere Tiere von den verlockenden Apfelbäumen abzuhalten. Seeberger erlernt einen der ältesten Berufe der Welt - er wird Schäfer.

Ein älterer, meist bärtiger Mann mit Hütestab und Hut, der völlig in Gedanken versunken auf seine Herde blickt. So oder so ähnlich ist das gängige Bild eines Schäfers. Doch die Realität hat damit wenig gemein, wie der 24-Jährige erklärt: "Das Hüten ist eine komplexe Angelegenheit. Es gibt etliche Dinge, auf die ein Schäfer achten muss." Er müsse stets ein Auge auf seine Herde haben und die komplette Wiese überblicken können. "Für den Laien sieht es dann so aus, als würde der Schäfer nur faulenzen", meint der Auszubildende der Baden-Badener Schäferei von Ute Svensson.

Außerdem gehöre das Zusammenspiel mit den Hütehunden, die richtige Verweildauer auf den jeweiligen Wiesen sowie ein geschulter Blick für kranke Schafe zu den weiteren Aufgaben. Zudem müsse ein Schäfer "bei Wind und Wetter" bei seiner Herde sein. An diesem Tag fallen morgens bereits die ersten Schneeflocken vom Himmel, mittags bläst dann der Wind über die endlos erscheinenden Wiesen. Die Kälte kriecht zunehmend unter die Kleidung. "Dagegen kann man sich warm anziehen", sagt der Schäferlehrling lapidar. Doch nach zehn Stunden im Freien, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, spüre auch er allmählich die Kälte.

Für den gebürtigen Erlanger ist der Beruf trotzdem "schön, vielfältig und hochinteressant". Vor allem die vielen Kleinigkeiten wie eine funktionierende Herde, Naturerlebnisse, den einen oder anderen netten Plausch mit Spaziergängern und "das in sich Ruhen" mache den Beruf so erstrebens- und liebenswert.

Dabei hat Seeberger, im Gegensatz zu vielen anderen Lehrlingen seiner Zunft, keine familiären Vorerfahrungen in Sachen Schafhaltung oder Landwirtschaft im Allgemeinen. Er habe sich "einfach schon immer für Schafe interessiert" und sich schließlich entschieden, den "altehrwürdigen Beruf" erlernen zu wollen.

Mit seiner Berufswahl gehört Seeberger jedoch zu einer aussterbenden Spezies. Zogen früher noch etliche Schäfer durch die hiesigen Wiesen und Wälder, ist es heutzutage beinahe eine Rarität, eine mehrere Hundert Schafe zählende Herde zu sehen. In den vergangenen zehn Jahren ist die Schafhaltung in Baden-Württemberg laut dem Landesschafzuchtverband um über 30 Prozent zurückgegangen. Viel Arbeit (meist sieben Tage die Woche), eine mäßige Bezahlung, aufkommende Bürokratie und kaum Zeit für Familie und Freunde, sind die zahlreichen Gründe, weshalb immer weniger junge Menschen den Beruf des Schäfers erlernen. "Momentan sind wir insgesamt 15 Leute aus Süddeutschland, die im zweiten und dritten Lehrjahr sind", sagt Seeberger, der im dritten Ausbildungsjahr zum Tierwirt Fachrichtung Schafhaltung ist - so die offizielle Bezeichnung für den Beruf.

Die einzige Berufsschule im süddeutschen Raum befindet sich im fränkischen Triesdorf, rund 240 Kilometer von Baden-Baden entfernt. Im Blockunterricht erfahren der 24-Jährige und seine Mitstreiter Wissenswertes über die Anatomie und Physiologie der Tiere, ihre Aufzucht, Haltung und Pflege. Auch Kenntnisse über Hütehunde, ihre Ausbildung und Hütetechniken werden vermittelt. Dazu kommen Betriebswirtschaft, Biologie, Naturschutz und Landschaftspflege.

Joshua Seeberger macht sich auf den Weg zum nächsten Weideplatz. Mit einigen wenigen Kommandos setzt sich die Herde in Bewegung. Vorneweg der junge Schäfer, flankiert von seinen treuen Begleitern Rosa und Ilias. Im Schlepptau mehrere Hundert Schafe, die reihenweise ihrem "Herrchen" folgen. Eine funktionierende Herde - eine Kleinigkeit, die dem Lehrling eine große Freude bereitet.