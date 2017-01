Fall-Richtung mit Säge und Keil gesteuert

Von Henning Zorn Baden-Baden - In vollem Gang ist die Holzernte im kurstädtischen Forst. Dabei wird ein kleiner Teil des Stadtwaldes sogar zur Ausbildungsstätte für den Förster-Nachwuchs. Ein Zittern durchläuft die etwa 35 Meter hohe Buche unterhalb des Fremersbergs - fast scheint es, als würde sie sich schütteln. Stefan Dieterle, der den Stamm zuvor schon mit einer Motorsäge bearbeitet hat, treibt mit Hammerschlägen dicht über dem Boden einen Keil noch etwas tiefer in das Holz. Dann ist der entscheidende Moment erreicht. Der rund 100 Jahre alte Baum neigt sich langsam, um dann mit lautem Krachen umzukippen. Aufmerksam beobachtet hat diese Aktion der Forstwirtschaftsmeister Jörg Beckmann. Denn Stefan Dieterle ist noch Azubi auf dem Wege zum Forstwirt - er lernt an der forstlichen Ausbildungsstätte Bad Rippoldsau des Landkreises Freudenstadt. Beckmann hat neben Dieterle noch weitere Azubis im zweiten Ausbildungsjahr mitgebracht. Der Baden-Badener Stadtwald, so erzählt Beckmann im BT-Gespräch, biete gerade jetzt ideale Bedingungen für derartige Baumfäll-Schulungen. Rund um Bad Rippoldsau liege dafür momentan zu viel Schnee. Doch noch wichtiger ist dem Ausbilder die Vielfalt der Baumarten im hiesigen Stadtwald. Während man es im Umfeld der Ausbildungsstätte vor allem mit Nadelwald zu tun habe, bestehe in der Kurstadt die vom hiesigen Forstamt angebotene Gelegenheit, sich bei der Holzernte auch Kenntnisse im Laubwald zu verschaffen. Dabei gehe es besonders um Fragen der Fälltechnik und der Holzsortierung. Am Fremersberg arbeitet die Azubi-Gruppe mit ihrem Ausbilder vor allem in einem Buchenbestand mit kräftiger Naturverjüngung. Hier kommt es beim Fällen ganz besonders darauf an, dass die viele Tonnen schweren Bäume exakt in eine vorher ausgewählte Richtung fallen, ohne dabei die zahlreichen Jungbäume zu beschädigen. Dies ist eine Herausforderung für die künftigen Forstwirte. Die Buchen mit ihren breiten Kronen und vielen Ästen, so berichtet Beckmann, nehme man vor der Arbeit mit der Motorsäge zunächst einmal genau unter die Lupe, um einen exakten Eindruck von der Gewichtsverteilung und möglichen Bruchstellen zu bekommen. "Da muss man sich dann schon einige Minuten Zeit lassen und etwas länger hinschauen als beispielsweise bei einer Fichte", so der Forstwirtschaftsmeister. Stefan Dieterle hat es richtig gemacht, die von ihm gefällte Buche knallt genau wie geplant in der schmalen Lücke zwischen zwei Bäumen auf den Boden. Dafür bekommt er Lob von Beckmann, der sich auch freut, dass der Forst-Azubi an die Sicherheitsvorkehrungen gedacht hat: Warnruf im entscheidenden Moment und dann auf Abstand gehen. Eine andere, noch viel mächtigere Buche bereitet dem Ausbildungstrupp größere Probleme. Ihre Gewichtsverteilung würde sie auf die falsche Seite kippen lassen. Doch das Team ist einfallsreich: Mit Hilfe eines Wagenhebers gelingt es, das Baum-Ungetüm in die korrekte Richtung stürzen zu lassen. Der Einsatz der angehenden Forstwirte erbringt natürlich nur einen kleinen Teil der aktuellen Baden-Badener Holzernte, die im September begonnen hat und sich bis Ende März hinziehen wird. Die derzeitige Kälte ist dabei sehr günstig, betont Forstamtsleiter Thomas Hauck. Denn aufgrund des gefrorenen Bodens hinterlassen schwere Maschinen (Schlepper) weniger Spuren. Begonnen hat man im Herbst mit Arbeiten in den Gipfellagen. Dies hat sich bewährt, denn zurzeit wären aufgrund des Schnees dort keine Arbeiten möglich. Insgesamt ist ein Einschlag von knapp 40000 Festmetern vorgesehen. Die Fällungen - zwei Drittel Nadel- und ein Drittel Laubholz - erfolgen nicht flächenhaft, sondern es werden aus den Beständen jeweils ausgewählte Einzelbäume herausgeholt. Die Situation auf dem Holzmarkt bezeichnet Hauck als "nicht schlecht", obwohl die Preise etwas zurückgegangen sind. Schwierig sei nur der Absatz von Industrieholz (Spanplatten). Viele der von den Auszubildenden aus Bad Rippoldsau gefällten Buchen sind von hoher Qualität und werden als künftige Möbel oder als Furnierholz gute Preise bringen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Welche Schule ist die richtige? Baden-Baden (red) - Eine Orientierungshilfe bei der Auswahl einer geeigneten Schule: Dieses Ziel verfolgt die Broschüre "Schulen - ein Wegweiser für Eltern, Schüler, Azubis und Studenten". Sie enthält nützliche Informationen über die Bildungsangebote in der Stadt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Eine Orientierungshilfe bei der Auswahl einer geeigneten Schule: Dieses Ziel verfolgt die Broschüre "Schulen - ein Wegweiser für Eltern, Schüler, Azubis und Studenten". Sie enthält nützliche Informationen über die Bildungsangebote in der Stadt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr Rastatt

Personelle Herausforderung Rastatt (dm) - Der Landkreis Rastatt ist größter öffentlicher Arbeitgeber in der Region - und steht aufgrund des demografischen Wandels vor großen Herausforderungen. In den nächsten 13 Jahren werden allein altersbedingt rund 500 Menschen aus der Behörde ausscheiden (Foto: av). » Weitersagen (dm) - Der Landkreis Rastatt ist größter öffentlicher Arbeitgeber in der Region - und steht aufgrund des demografischen Wandels vor großen Herausforderungen. In den nächsten 13 Jahren werden allein altersbedingt rund 500 Menschen aus der Behörde ausscheiden (Foto: av). » - Mehr