Aumattstadion: Busbrücke über die Oos? Von Florian Krekel Baden-Baden - Bereits 1975 gab es einen nie in die Tat umgesetzten Bebauungsplan, der eine Verlängerung der Schwarzwaldstraße samt Brückenschlag über die Oos vorbei am Aumattstadion vorsah. Damals wurde diese Möglichkeit verworfen, doch angesichts der in den nächsten drei Jahren anstehenden Generalüberholung des Stadions sieht SPD-Stadtrat Werner Schmoll die Notwendigkeit gegeben, diese Idee wieder aufzugreifen. So regte er unlängst bei der Ortsbegehung des Stadions an, dort eine Bushaltestelle einzurichten, und zwar in Verbindung mit einer einspurigen Brücke über die Oos, die nur von Bussen genutzt werden dürfe. Schmoll erkennt in dieser Variante gleich drei Vorteile gegenüber der jetzigen Verkehrsführung, mit der Schwarzwaldstraße als Sackgasse. Zum einen sieht er die Attraktivität des Aumattstadions zusätzlich zur Sanierung dadurch gesteigert, da er davon ausgeht, dass das renovierte Sportgelände wieder öfter für Großveranstaltungen genutzt wird. Wichtige Nebeneffekte der Maßnahme wären laut Schmoll, dass große Wohngebiete wie Ooswinkel und Oosscheuern, in einer bisher nicht für möglich gehaltenen Qualität durch den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen würden und eine neue Bus-Brücke zusätzlich die Möglichkeit böte, neben Zubringer und Rheinstraße einen dritten Rettungsweg in Richtung Innenstadt offen zu halten. Oberbürgermeisterin Margret Mergen versprach diese Möglichkeit zu prüfen, muss dies jedoch aufgrund fehlender Kapazitäten, wie es von der Stadtpressestelle heißt, vorerst zurückstellen. Im Moment sei die Verwaltung durch Leo-Umbau, Sanierung der Schwarzwaldstraße, das Sanierungsgebiet südliche Neustadt, das G-20-Treffen und andere Dinge ausgelastet, erklärt Pressesprecher Roland Seiter. "So etwas können wir nicht in 20 Minuten prüfen, das braucht Zeit und Kapazitäten, die wir aktuell nicht haben. Da müssen Kosten kalkuliert, verkehrstechnische Untersuchungen gemacht werden, und, und, und", konkretisiert Seiter auf BT-Anfrage.

