Leo-Baustelle: Widerstand gegen Mehrkosten

Wie berichtet, hatte Bürgermeister Alexander Uhlig in der vergangenen Woche bekanntgegeben, dass die Baustelle fast 40 Prozent teurer wird: Man gehe von Kosten in Höhe von 6,7 Millionen Euro aus, der Gemeinderat habe die Maßnahme auf Basis einer groben Schätzung 2015 mit 4,8Millionen Euro beschlossen. Uhlig machte auch deutlich, dass im vergangenen Jahr nur zwei Bauunternehmen auf die Ausschreibung hin Angebote eingereicht hatten. Der günstigere Anbieter, der auch zum Zuge kam, verlangt für die Ausführung der Arbeiten aber eine Million Euro mehr als die Stadt eingeplant hatte, was zu den Kostensteigerungen entscheidend beiträgt.

Im Namen der SPD-Fraktion unterstellt Joachim Knöpfel nun, die Verwaltung habe "die Ratsgremien hintergangen, als der Zuschlag an die Firma Weiss GmbH erfolgte". Die Verwaltung hätte die Gremien nicht nur informieren, sondern die Ausschreibung vor diesem Hintergrund auch aufheben müssen, argumentiert Knöpfel in einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Es müsse sichergestellt werden, "dass sich solche Vorgänge nicht wiederholen".

Martin Ernst (FBB) will von der Rathauschefin unter anderem wissen, seit wann diese von der "erheblichen Kostensteigerung und den damit neuen Vertragsbedingungen" gewusst habe. Zudem fragt er, ob die Ausschreibung beschränkt oder öffentlich war.

Auch Günter Seifermann wirft in einem Schreiben an die OB die Frage auf, warum die Vergaben "ohne Einschaltung des zuständigen Gemeinderates vorgenommen" wurden und wer die Verantwortung trägt. Zudem seien die von Uhlig aufgezählten Leistungsausweitungen (es soll nun mehr getan werden als ursprünglich geplant) nie Thema im Gemeinderat gewesen - im Gegenteil: Nach Erhalt der Angebote sei berichtet worden, dass sich durch den Vorschlag eines Anbieters "erhebliche finanzielle Einsparungen gegenüber den geplanten Kosten" ergeben hätten.