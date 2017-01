Stadtgeschichte durchs Schlüsselloch

Baden-Baden - Matthias Klefenz kniet tief in der Leo-Baugrube, um ihn herum freigelegte Mauerreste und glatte Lehmflächen. Er deutet auf eine schmale, horizontale Ziegelschicht irgendwo zwischen Erde und Lehm: "Das war ein Fußboden", sagt er. Die Begeisterung ist ihm anzumerken: "Das letzte Mal, dass hier jemand war, ist 1700 Jahre her."

Klefenz ist selbstständiger Archäologe und für die auf der Baustelle aufgetauchten römischen Funde zuständig: Baubegleitend werden diese derzeit nach und nach freigelegt, dokumentiert und dann abgetragen, um Platz für den geplanten Infrastrukturkanal zu machen. Es ist "Schlüsselloch-Archäologie", wie Klefenz sagt: Alle Bereiche, die im Rahmen der Baustelle nicht freigelegt werden müssen, bleiben auch für den Archäologen buchstäblich im Dunkeln.

Das gilt auch für einen Teil der massiven Mauer aus der Römerzeit, die zufällig entdeckt wurde. Diese wird nur in einer Richtung (zur Sophienallee hin) weiter ausgegraben, weil dort der begehbare Betonkanal für Wasser-, Gas- und Elektroleitungen verlaufen soll. "Mit Erfahrung und Fantasie", sagt Klefenz, müsse ein Archäologe bei solchen baubegleitenden Untersuchungen versuchen, das freigelegte "Puzzlestück" in einen größeren Kontext einzuordnen und zu rekonstruieren, wie es im Umfeld weitergehen könnte. Solche "Puzzlestücke" seien dabei für die Stadtgeschichte oft interessanter als großangelegte Grabungen an weniger zentralen Orten.

Das zeigt sich auch auf dem Leo: Obwohl die bisher freigelegte Fläche nur wenige Quadratmeter groß ist, hat der Archäologe schon einiges feststellen können. Die massive Mauer lässt beispielsweise darauf schließen, dass sich dort einmal ein größeres Gebäude befunden hat. Sie ist laut Klefenz so stabil, dass man "heute noch ein Haus draufbauen" könnte. Quer dazu verläuft eine sogenannte "Steinsetzung": Dabei handelt es sich nur um aufgeschichtete Steine, kein richtiges Mauerwerk. Diese könnten als Unterbau für eine Fachwerkkonstruktion gedient haben, sagt der Archäologe. Sogar ein kleiner Vorsprung ist in diesem Bereich zu erkennen, der wohl einmal Platz für eine Säule bot.

Auch die verschiedenen Budenschichten in dem Bereich lassen Rückschlüsse zu - nicht nur, weil sich darin oft Scherben befinden, die bei der Datierung helfen. Klefenz deutet auf eine horizontal verlaufende, dunkle Lehmschicht. "Die haben Menschen aufgebracht", sagt er. Um Stabilität zu erzeugen, sei der Lehm mit Holzkohle vermischt und festgestampft worden - und zwar im gesamten Bereich, in dem danach das Haus gebaut wurde.

All diese Funde hat Klefenz fotografiert, zudem wurden sie vermessen. In dieser Woche werden sie abgetragen - und der nächste Abschnitt ist dran. Wieder wird die Baufirma alles Material bis hinunter zu den historischen Schichten mit dem Bagger entfernen. Dann geht es unter Aufsicht des Archäologen mit Schaufel und Pickel weiter. Wer sich vorstellt, dass bei solchen Grabungen millimeterweise Staubschichten entfernt werden, irrt: "Der Pinsel gehört überhaupt nicht zum Alltag", sagt Klefenz mit einem Lächeln. Das feinste Arbeitsmittel sei die Kelle: Mit dieser würden Flächen "sauber runtergearbeitet" - so werden die einzelnen Schichten klar erkennbar und können besser dokumentiert werden.

Die Qualität der archäologischen Arbeiten müsse unter der Baustellensituation nicht leiden, betont der Wissenschaftler - genauso wenig wie der Zeitplan: Ein längerer Baustopp sei selten erforderlich, meist arbeite man Hand in Hand mit der Baufirma.

Über die einstige Funktion des römischen Gebäudes kann Klefenz noch nichts sagen. Wie berichtet, könnte sich laut der Leiterin des Stadtmuseums, Heike Kronenwett, in dem Bereich das Innungshaus der Zimmerleute befunden haben, die für Brandschutz und Flößerei zuständig waren. Nun hängt es vom nächsten "Puzzleteil" ab, ob bald feststeht, was vor 1700 Jahren im Bereich des Leos los war.