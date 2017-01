Erste Thesen an der "Baden-Badener Glaubenstür"

"Ob die Hammerschläge an der Tür der Stadtkirche zu Wittenberg durch den Reformator Martin Luther persönlich oder nur durch den Pedell der Universität erfolgten, ist letztlich unerheblich", so Pfarrerin Marlene Bender nach dem Anschlag ihrer These von der "klangvollen Kirche" an die "Baden-Badener Glaubenstür"; wichtig sei der Aufbruch damals von der Kleriker- zur Volkskirche, vom Latein der Mönche zum deutschen Gesang der ganzen Gemeinde. Denn Letztere wurde und ist im Idealfall immer mehr "eine integrative Kirche", lautete die von Dekan Thomas Jammerthal zuvor ebenfalls wuchtig mit dem Hammer angeschlagene These, die der Pfarrer der evangelischen Luthergemeinde, Thomas Weiß (er war der Spiritus Rector dieses Thesenanschlages in der Kurstadt), um seine These von der "dreifach wortgewandten Kirche" ergänzte.

Vorausgegangen war die Darlegung des historischen Kontextes durch Pfarrerin Marlene Bender, die den damals üblichen akademischen Brauch des Anschlages von Thesen als Basis für die anschließende wissenschaftliche Disputation ebenso erläuterte wie die üblen Missstände um Bußsakrament und florierenden und von der Amtskirche eifrig geförderten Ablasshandel. Allein der Glaube und die Schrift seien nunmehr und wieder Maßgabe für den Christenmenschen, niemand dürfe sich mehr zwischen Gott und Mensch als Autorität einschleichen, so des Reformators gültige Botschaft bis heute. Die ursprünglich vom Augustinermönch Luther gar nicht beabsichtigte Kirchenspaltung - sie dauere leider bis heute an.

Die später vom Lektor vorgetragene Bibelstelle des Propheten Jesaja handelte denn auch von Gottes wirkmächtigem Wort, das die Erde wie das lebensspendende Wasser fruchtbar mache. Das gemeinsam gesprochene Credo aus Luthers kleinem Katechismus schloss sich an, ehe "die gute neue Lehre", das von Luther ins Deutsche übersetzte Evangelium, auch als "klangvoller Glaube", so Pfarrerin Bender, nochmals zur Sprache kam.

Die Segensworte des Dekans beschlossen diesen Auftaktgottesdienst in der Kurstadt, ehe die drei Gemeindevorsteher die "Baden-Badener Thesentür" an ihren Platz in den Kirchenvorraum trugen. Dort soll sie von Interessierten ergänzt werden - um vielleicht mehr als die 95 Thesen von 1517. Thema sollen Gott und die Welt von heute sein. In den Gottesdiensten der Friedens-, Paulus-, Stadtkirche- und Luthergemeinden wird dann am 5. Februar eine Ausstellung von "Glaubenstüren" eröffnet, ein Kunstprojekt des Vereins "Farbe und Bekennen" aus Bruchsal. Jede der Gemeinden zeigt dann eine oder zwei dieser "Glaubenstüren" samt dazugehöriger Bildtafeln, die Luthers 95 Thesen für unsere Zeit deuten und fortschreiben.