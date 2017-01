Verpuffung im Kamin zieht "Glutnester" nach sich

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Mehrere Stunden waren am Sonntag rund 25 Feuerwehrleute von der Berufsfeuerwehr Baden-Baden sowie von den Abteilungen der freiwilligen Feuerwehren Steinbach und Varnhalt in einem Haus in der Steinbacher Grabenstraße im Einsatz. Eine Verpuffung im Kamin hatte etliche "Glutnester" in den Dachstuhlbalken zu Folge, die von den Einsatzkräften geortet und beseitigt werden mussten. Am späten Vormittag hörte die 60-jährige Bewohnerin aus dem Kamin in der Küche plötzlich einen Knall. "Das ging so schnell", berichtete sie gegenüber dem BT. Ein Nachbar schilderte, dass er von außen beobachtet habe, wie Flammen aus dem Kamin geschlagen hätten. Das Gebäude, eine Villa, die um das Jahr 1900 erbaut wurde, befindet sich direkt neben dem Feuerwehrgelände der Steinbacher Wehr. "Noch nie waren wir so schnell und noch zu Fuß bei einem Einsatzort", sagte der Steinbacher Kommandant Andreas Birnbreier. Deshalb konnten die Floriansjünger auf das Martinshorn verzichten. Die mit Atemschutzmasken ausgerüsteten herbeigeeilten Einsatzkräfte brachten die drei Bewohner in Sicherheit, lokalisierten rasch den Hauptbrandherd und brachten diesen unter Kontrolle. Da sich jedoch auch in den oberen Etagen des Hauses Rauch gebildet hatte, mussten die Feuerwehrleute diesem nachspüren. Ein installierter Rauchabzug verschaffte den Kräften freie Sicht. Im Dachstuhl zog der Rauch weiter durch die Ritzen der Dielenböden. Mit Äxten mussten die Dielen herausgebrochen werden, um die "Glutnester" in der Decke zwischen dem Dachgeschoss und der oberen Etage aufzuspüren. In der Decke kam das um 1900 verwendete Baufüllmaterial Stroh zum Vorschein. "Diese Sucharbeit dauert so lange, bis die "Balken nicht mehr rauchen", teilte der Einsatzleiter der Hauptfeuerwehr, Marco Zacharias, mit. "Wichtig ist aber, dass niemand verletzt ist", zeigte er sich erleichtert. Zusätzliche Schwierigkeit bei der Suche nach Glutnestern bereitete der Abstand der "abgehängten Raumdecken" zu den eigentlichen Etagendecken. In der Zwischenzeit war ein Mitarbeiter des Gaszulieferers Badenova vor Ort eingetroffen. Er riegelte vorsorglich den Hauptgashahn ab. Stefan Gruber, der hiesige Bezirksschornsteinfegermeister, machte sich derweil ein Bild von der Feuerungsanlage. "Das Haus kann zu Wohnzwecken vorerst nicht freigegeben werden", sagte er. Zuerst müsse ein Baustatiker die Balken auf ihre Tragfähigkeit prüfen. Die Feuerwehr hatte zwischen der alten Schule und der Einmündung Gärtnerstraße die Straße gesperrt und den Verkehr umgeleitet. Wenige Anwohner verfolgten den Feuerwehreinsatz. Vor dem Haus hatte sich auch dessen Eigentümer Michael Kiefer eingefunden. Er hat ein Faible für alte Villen aus der Gründerzeit. Deswegen kaufte er vor drei Jahren die ehemalige "Fleischer"-Villa von der stadteigenen Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung (GSE). Seit zwei Jahren lässt er das Haus von Grund auf sanieren.

