Geggus: "Wir wertschätzen die Repräsentanten dieser Stadt"

(fs) - Wieder einmal konnte am Samstag im Rahmen eines eindrucksvollen Events in der Akademiebühne bei der Sportlerehrung "ein erfolgreiches Jahr für den Sport in Baden-Baden" gefeiert werden, freute sich Sportausschuss-Präsident Armin Zeitvogel. Ihm und Bürgermeister Michael Geggus bereitete es sichtlich Freude, zahlreiche Baden-Badener Sportler und Mannschaften mit Medaillen und Urkunden für ihre außergewöhnlichen Leistungen und Erfolge im vergangenen Jahr auszeichnen zu dürfen (siehe hierzu oben stehenden Bericht).

Das "absolute Sportjahr", wie es die Moderatorin des Abends, Carolin Senn, nannte, machte Zeitvogel an mehreren Beispielen fest. So erinnerte er zum Beispiel an die Ausstellung im Alleehaus "Sport trifft Geschichte", zu der auch BT-Mitarbeiter Karl Reinbothe Bilder aus seinem reichen Archivschatz zur Verfügung gestellt hatte. Für die Dreifeldhalle in Steinbach und die anstehende Sanierung des Aumattstadions zeigte sich Zeitvogel ebenfalls dankbar.

Er hatte jedoch auch mahnende Worte parat. So machte er darauf aufmerksam, dass "die Zeit der Freiwilligen in den Vereinen langsam ausläuft". Die drohende Auflösung des traditionsreichen Aeroclubs wegen Nichtverlängerung des Pachtvertrags für das Flugplatzgelände mit der Stadt im Jahr 2020 "wird noch viel diskutiert werden", war sich Zeitvogel sicher. "Der Erhalt des Aeroclubs mit seinen rund 300 Mitgliedern muss auf jeden Fall gesichert werden", forderte der Sportausschuss-Präsident.

Bürgermeister Michael Geggus meinte, die Veranstaltung der Sportlerehrung habe sich sehr gemausert, seit der ehemalige Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner diese von Anfang an kräftig finanziell unterstützt habe. An die zahlreichen zu Ehrenden gerichtet, sagte er: "Wir wertschätzen die Repräsentanten dieser Stadt." Sport sei der Kitt und Mörtel in einer Gesellschaft, die auseinander bröckle. Bei den Vereinen stehe allerdings ein Paradigmenwechsel an. Es müsse mehr über Kooperationen nachgedacht und die Vereinsgeschäftsführungen müssten vielerorts professionalisiert werden. In Sachen Aumattstadion zeigte sich Geggus überzeugt, dass nun doch "in überschaubarem Rahmen" bis 2020 dort wieder ein modernes Stadion, "auch für internationale Wettbewerbe, so wie früher", entstehen werde.

Rudi Eckerle hielt die Laudatio zur Verleihung der Karl-Manz-Gedächtnismedaille an den Ur-Steinbacher Hermann Oser. Als dienstältester Trainer stehe er noch heute mindestens vier- bis fünfmal wöchentlich auf der Matte in der Sportschule Steinbach, sei als Stützpunkttrainer beim Badischen Leichtathletikverband aktiv und unter vielen weiteren Aktivitäten auch beim SCL Heel ein Vorbild für junge Athleten.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Baden-Baden-Gaggenau, Stefan Siebert, überreichte den Sparkassen-Förderpreis 2016 in Höhe von 1000 Euro an Annelore Palme und Bernhard Hurz vom Badischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband.

Moderatorin Carolin Senn stimmte das zahlreich erschienene Publikum neben der finalen Lasershow aber noch auf weitere Highlights des Abends ein. So lieferten Polina Polyakova und Peter Rupp drei technisch höchst anspruchsvolle, ästhetisch hinreißende rasend schnelle Latino-Tänze vom Cha-Cha-Cha, zu dem sie das Publikum zum Mitmachen animierten, über Rumba bis hin zum atemberaubenden, amerikanischen Jive, von dem die Zuschauer noch eine Zugabe forderten. Die Aikido-Gruppe des TV Lichtental demonstrierte, wie man Angreifer "passiv", also ohne selbst Gewalt anwenden zu müssen, nur durch Geschicklichkeit außer Gefecht setzen kann, vor allem aber, wie sich die Kinder auf dem Schulweg mit dem Schulranzen auf dem Rücken bei einem Angriff zur Wehr setzen können. Mit all diesen Ingredienzen rund um das Thema Sport und Unterhaltung hat sich die Sportlerehrung einmal mehr den Ruf eines gesellschaftlichen Highlights redlich verdient.