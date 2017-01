Ruf von Orchester und Stadt würdig vertreten

(gib) - "Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten, sondern gleich neben mir hier auf dem Podium", dehnte Oberbürgermeisterin Margret Mergen ein Zitat von Gustav Mahler auf Pavel Baleff aus. Der Chefdirigent der Philharmonie kann in diesen Wochen sein zehnjähriges Dienstjubiläum bei der Philharmonie Baden-Baden begehen, und ihm zu Ehren gab's am Sonntagnachmittag den "großen Bahnhof" im Weinbrennersaal des Kurhauses.

Neben zahlreichen Besuchern, die auch gekommen waren, drei Absolventen des viertägigen Dirigier-Kurses im Konzert zu erleben (siehe hierzu gesonderten Bericht in dieser Ausgabe), begrüßte der Geehrte erfreut die "ganze Stadt-Elite". Bevor aber Pavel Baleff das Wort ergriff, blätterte die Oberbürgermeisterin in seiner von Erfolgen gespickten Vita, die dem in Bulgarien gebürtigen Musiker einen beeindruckenden Werdegang - und höchst erfolgreiches Wirken in Baden-Baden - bescheinigte.

Als Botschafter, der im In-und Ausland die Kulturstadt vorteilhaft als Gastdirigent oder gemeinsam mit dem Orchester repräsentiere, als Initiator engagierter Jugendarbeit und Leiter spektakulärer Konzertereignisse, von der preisgekrönten CD-Einspielung ganz zu schweigen, habe Baleff in mehr als 450 Veranstaltungen den Ruf des Orchesters und der Stadt würdig vertreten.

Franz van Erckelens, Präsident der Patronatsgesellschaft für Theater und Orchester, teilte ungeschmälert das Lob Mergens und versprach, auch für die Zukunft eine fördernde Hand über die Philharmonie zu halten.

Mit dem Bekenntnis, sich im Dirigieren kompetenter zu fühlen als im Reden, dankte der Angesprochene und offenbarte unter anderem seine heimliche Urangst. Diese bestand in der Befürchtung, dass seine Musiker eines Tages klagen müssten, er kümmere sich nicht um sie, wie er das bei anderen Orchestern schon mitbekommen habe. Um das zu verhindern, bringe er sich nach Kräften ein, um als ein Puzzlesteinchen in der 170-jährigen Erfolgsgeschichte des Orchesters einen würdigen Platz einzunehmen. Ihm sei bewusst, dass es die Musiker im Orchester seien, die sich für den Gesamterfolg der Philharmonie Baden-Baden verdient machten. Deshalb beruhe das Wohlgefühl aller auf Gegenseitigkeit, gestand der spürbar bewegte Chefdirigent.