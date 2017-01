Straße nach Vimbuch soll total erneuert werden

Baden-Baden - Auf die Stadt Baden-Baden kommt eine weitere kostspielige Sanierung zu, wenn Ortschaftsrat, Bauausschuss und Gemeinderat der Maßnahme zustimmen: Die Erneuerung der Straße zwischen Vimbuch und der sogenannten Karcher-Kreuzung in Steinbach wird auf insgesamt 1,5Millionen Euro für 2,2 Kilometer veranschlagt. Kostenanteil für die Kurstadt: mindestens 600000 Euro.

Und in der Folge ist in den Monaten Mai und Juni mit streckenweisen Vollsperrungen zu rechnen. Da dieser Verkehrsweg zudem auch als Umleitung bei Staus und Sperrungen auf der A5 gilt, wird eine umfangreiche Umleitungsbeschilderung notwendig werden.

Im vergangenen Sommer hatte die Straße für viel Unmut gesorgt, weil auf ihr wegen Hitzeschäden monatelang nur noch mit Tempo 30 gefahren werden durfte. Da bei Hitze die Gefahr von sogenannten Asphaltaufblähungen bestanden hatte, galt die verringerte Geschwindigkeit vor allem zum Schutz der Motorradfahrer. Im Herbst durften wenigstens die Autofahrer aufgrund der kühleren Temperaturen wieder 50Stundenkilometer fahren.

"Der auf der Fahrbahn vorhandene, aufgestreute Split sackte ab und die Fahrbahnoberfläche wurde dadurch glattgefahren", teilt die Stadtverwaltung mit. Demzufolge sei die Griffigkeit der Straße eingeschränkt worden, so dass "eine Geschwindigkeitsbegrenzung zunächst auf 30 km/h für alle Verkehrsteilnehmer eingeführt werden musste". "Aufgrund gutachterlicher Untersuchungen und Bohrerkundungen durch ein Baustoffprüfungsinstitut ist eine flächenhafte Sanierung der K9608 Süd und der sich anschließenden B3 unumgänglich", heißt es weiter.

Der auf die Kurstadt entfallende Anteil für den rund 1200 Meter langen Bauabschnitt eins - Kreisstraße 9608 Süd bis zur Einmündung der B3 neu - in Höhe von 600000Euro kann sich nach Angaben der Stadtverwaltung je nach Untergrund des Verkehrswegs auf rund 900000 Euro erhöhen. Die Kosten für die 1230Meter langen Bauabschnitte zwei und drei übernimmt das Regierungspräsidium Karlsruhe. Sie betreffen die B3. Der eine Abschnitt beginnt an der Einmündung zur B3 neu/K9608 Süd und dehnt sich auf eine Länge von rund 930 Meter bis zur Einmündung der K 9608 Nord (Richtung Weitenung/Gewerbegebiet Steinbach) aus, der andere Abschnitt, der ebenfalls die B3 betrifft, beginnt an der Einmündung der K9608 Nord und erstreckt sich bis zum Knotenpunkt B3/L84a, die Karcher-Kreuzung, mit einer Länge von rund 300 Metern. Pro Bauabschnitt sind rund drei Wochen Zeit eingeplant. Von der Kreisgrenze im Westen bis zur Einmündung der Straße nach Weitenung kann eine nur halbseitige Sperrung durchgeführt werden, weshalb der Buslinienverkehr - Stadtbusverkehr Bühl, SWEG, RVS - weitgehend aufrechterhalten werden kann.

Der Rebland-Ortschaftsrat befasst sich am Montag, 6.Februar, mit dem Thema, der Bau- und Umlegungsausschuss am 16. Februar und der Gemeinderat am 20.Februar.

"Die Kosten sind zwar erschreckend hoch", meinte Stadtrat und Rebland-Ortschaftsrat Günter Seifermann (Grüne) in einer Stellungnahme, und hinzu kämen noch die umfangreichen Verkehrseinschränkungen während der Baumaßnahme, aber die Nachricht über die Totalsanierung sei erfreulich. Seifermann betonte in diesem Zusammenhang noch einmal seine "umfangreichen Bemühungen und Erinnerungen in den letzten sieben Monaten" bezüglich dieses Themas.