Symbol für Frieden und Erholung

Baden-Baden - Ein begehbarer Garten aus bunt bemalten Steinen mitten in der Kurstadt: Wenn am 17. und 18. März die Finanzminister und Notenbankchefs der G-20-Staaten an der Oos über finanz- und weltpolitische Themen debattieren, kommen die Kunstfreunde durch den "global stone garden" auf ihre Kosten.

Rund 1000 Flusskiesel vom Rhein hat der Wiener Aktionskünstler Ernst Handl für sein Vorhaben zusammengetragen. Diese können die zum G-20-Finanzministertreffen nach Baden-Baden anreisenden Delegierten nach Lust und Laune mit eigenen Motiven bemalen. Jeder solle frei in der Gestaltung sein, teilt das Bundesfinanzministerium auf BT-Nachfrage mit. Der Symbolgehalt der Kunstaktion werde durch das "Zusammenführen aller Steine in einem Garten hergestellt", heißt es weiter. Die Steine seien als Symbol der Ewigkeit zu verstehen. Sie verbinden sich zu Gärten, die in beinahe allen Kulturen der Welt für "Frieden, Erholung und Entspannung" stehen, erklärt das Ministerium weiter.

Doch nicht nur die Delegierten sollen zum Mitmachen animiert werden, sondern besonders auch die Schulen der Kurstadt. Es bestehe "großes Interesse", dass die Schulen eigene Flusskiesel bemalen, so das Bundesfinanzministerium. Momentan sei man noch in Gesprächen mit den zuständigen Stellen in Baden-Baden.

Der Aktionskünstler Handl wird die bemalten Steine in Baden-Baden in Stahlkonstruktionen in Form von Blumen und Beeten arrangieren und als begehbaren Garten darstellen. Das zwischen 800 und 1000 Steine umfassende Kunstwerk wird der Öffentlichkeit am 17. März im Frieder Burda Museum vorgestellt. Wie lange der "global stone garden" schließlich besucht und begangen werden kann, stehe noch nicht endgültig fest, so das Ministerium. Neben der Kunstaktion ist im Rahmen des G-20-Treffens ein musikalisches Programm mit regionalen Künstlern im Festspielhaus vorgesehen.

