Ein Stadtgardist als Jahresorden

Von Klaus Pittner Baden-Baden - Der vereinseigenen und in diesem Jahr seit elf Jahren engagierten Stadtgarde hat der außerdem sein halbrundes 85-jähriges Vereinsbestehen feiernde Ooser Carneval-Verein (OCV) sein diesjähriges Kampagnenmotto gewidmet. Im farbenprächtig dekorierten Ooser Festspielhaus begrüßte Präsident Matthias Hartmann die zahlreich geladenen Ehrengäste und Abordnungen befreundeter Vereine, denen allesamt der neue und in Gestalt eines OCV-Stadtgardisten kreierte Jahresorden zuteil werden sollte. Nicht weniger als eineinhalb Kilometer betrage die Gesamtlänge der die Hallendecke fasnachtlich schmückenden Farbbändel, sagte der Präsident in Würdigung der beim Deko-Tag engagierten Aktiven und Helfer. Unter der musikalischen Begleitung von Franz Köninger hielten dann zunächst das Baden-Badener Kinderprinzenpaar Lysander I. und Fenja I. sowie das große Stadtprinzenpaar Philipp I. und Christine I. ihren mit viel Helau umjubelten Einzug auf die Bühne. Mit ihrem mitgebrachten Secco und Bier bekräftigten sie ihre auf ungeteiltes Wohlwollen stoßende Aussage, "den OCV zu grüßen und ihm den Tag zu versüßen". Zum erklingenden Badner Lied folgten ihnen auch die Stadtgardisten auf die Bühne, denen mittlerweile auch eine Stadtgardistin angehört, um unter Kommandant Matthias Zepfel die Enthüllung des Jahresordens im Großformat vorzunehmen. Dies auch unter den Augen der am Bühnenrand das Geschehen verfolgende Schatulla als Wahrzeichen der Ooser Fasnacht. Dass die seit mittlerweile 17 Jahren alljährlich von Karin Krämer liebevoll gefertigt wird, veranlasste Präsident Hartmann dazu, Karin Krämer in Verbindung mit Präsenten einen besonderen Dank zu sagen. Mit den Liedern "Baden liegt am Oosbach" und "Hey Schatulla Baby" setzten sich passend und begeisternd die OCV-Goldkehlchen in Szene. Der Text zu dem Schatulla-Lied stamme noch von Klaus Findling, dem ein weiteres Mitwirken in der Gesangsgruppe allerdings nicht mehr vergönnt ist, wie Präsident Hartmann bedauerte. Ein Ehrungshöhepunkt folgte mit der Verleihung der OCV-Ehrenmütze an Ralf Falkenstein aus Mainz, der seit sieben Jahren als "Protokoller" nicht mehr von der OCV-Bühne wegzudenken ist und unter anderem mit dem von ihm komponierten "OCV-Schunkellied" allerbeste Stimmung im Ooser Festspielhaus auszulösen versteht. Weiterhin wurde Theodor Gross für 40 Jahre Mitgliedschaft mit der goldenen OCV-Ehrennadel mit Brillant ausgezeichnet. Der als OCV-Goldkehlchen der ersten Stunde und die Gesangsgruppe stets auf dem Akkordeon begleitende Michael Koch wurde mit der OCV-Aktivenmütze gewürdigt. Und schließlich wurde die OCV-Aktive Conny Hartmann durch das Festkomitee (FK) Baden-Badener Fasnacht mit dessen höchster Auszeichnung, dem FK-Verdienstorden, geehrt. "Was wären wir ohne Frauen", sagte DFCV-Präsident Christian Grimm in seiner Laudatio für die seit den 1980er Jahren als Tanzmitglied sowie Trainerin hoch engagierte Fasnachterin, die 2014 auch als Stadtprinzessin amtierte. Mit dieser Ehrung an eine weibliche OCV-Aktive sei zugleich auch erstmals der bisherigen Männer-Domäne im OCV etwas entgegengesetzt worden, betonte Grimm. Bezaubernd abgerundet wurde das Rahmenprogramm des Ordensempfangs mit dem Beitrag "Von der Raupe zum Schmetterling", den die Showtanzgruppe der GroKaGe Sandweier unter Stephanie Hauns und Ann-Kathrin Peter tänzerisch und choreografisch exzellent in Szene setzten.

