Ruf von Orchester und Stadt würdig vertreten

Gaggenau

Zu wenige Abstellplätze Gaggenau (uj) - In der Gaggenauer Innenstadt gibt es zu wenige Stellplätze für Fahrräder. Zu diesem Schluss kommt die Arbeitsgruppe Radverkehr. Sie schlägt unter anderem vor, für die Anschaffung von neuen Abstellgeräten Geschäftsleute mit ins Boot zu nehmen(Foto: Senger).