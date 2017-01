Ein Hauch von Australien weht durch die Kurstadt

- Die Kurstadt wird bekanntlich gerne wegen ihres mediterranen Charmes gerühmt, doch in einigen Jahren könnten sich an der Oos vielleicht nicht nur Südeuropäer, sondern auch Australier wie zu Hause fühlen. Das Gartenamt, das jetzt eigentlich Fachgebiet Park und Garten heißt, hat einen Versuch gestartet, die städtische Pflanzenpracht um einen der bekanntesten Vertreter der australischen Flora zu erweitern. Gemeint ist der auch als Heilpflanze bei Erkältungen sehr bekannte Eukalyptusbaum, von dem es rund 600 Arten gibt, die allerdings eher in anderen klimatischen Verhältnissen heimisch sind.

Karl-Heinz Stasch aus Bühl, der viele Jahre in Australien lebte, hat dem Baden-Badener Gartenamtschef Markus Brunsing Samen von mehreren Eukalyptusarten zukommen lassen. Diese wurden auch ausgesät, und tatsächlich brachte man einige von ihnen zum Keimen.

Und nun? Wächst auf kurstädtischer Gemarkung nun bald der erste Eukalyptuswald? Kann man dann bei Erkältungen auf die beliebten Eukalyptusbonbons verzichten und sich stattdessen in Baden-Baden an den Originalpflanzen "gesundatmen"? Und ließe sich nicht dann nicht auch ein Nationalsymbol Australiens, der putzige Koala-Bär, der sich nur von Eukalyptusblättern ernähren möchte, an der Oos ansiedeln? Das wären doch alles tolle Aussichten für das hiesige Stadt-Marketing.

Aber ganz so weit ist es noch nicht. Zurzeit verfügen die städtischen Gärtner über etwa 50 Eukalyptusbäumchen, die in Kübeln stehen, von denen einige im vergangenen Jahr vors Festspielhaus gestellt wurden. Eine Eukalyptus-Pflanzung in Gartenanlagen, so sagt Markus Brunsing, sei in Deutschland kaum möglich, da diese wärmeliebenden Pflanzen hier im Winter große Probleme bekommen würden. So wurden auch die Kübel vom Festspielhaus im Herbst wieder ins warme Gewächshaus des Gartenamts geholt.

Doch wenn das Thermometer im Frühjahr so richtig in die Höhe schnellt, dann will man die Eukalyptus-Bäumchen wieder ins Freie entlassen. Und Markus Brunsing denkt darüber nach, auch einen Versuch mit einem festen Einpflanzen der empfindsamen australischen Gäste zu wagen. Da hat er besonders den Florentinerberg im Auge, der vom lokalen Klima her und vor allem durch die heißen Thermalquellen doch die Chance für die Eukalyptus-Bäumchen bieten könnte, den kalten Winter zu überstehen. Und wenn das klappt, dann könnte man ja doch darüber nachdenken, einige Koalas nach Baden-Baden einzuladen. Henning Zorn