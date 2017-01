Zu viel der Ehre für von Cornwall? Baden-Baden (red) - Wie soll die neue Sport- und Kulturhalle in Steinbach heißen? Margot, Ludwig und Gabriele Matt aus Steinbach unterstützen den Namensvorschlag "Stadthalle Steinbach". Wenig zufrieden ist Willi Daferner mit den bisherigen Ideen und wirbt noch einmal "mit neuer Argumentation" für "Richard-von-Cornwall-Halle". Es gebe "keinen einzigen Ort und keine Stadt in Deutschland", die sich diesen Namen mit Recht wählen dürften - außer Steinbach. "Dies ist eine einmalige Chance, den wirklichen Stadtgründer und König von Deutschland (im Interregnum) für alle Zukunft und Generationen von Steinbach im Gedächtnis zu erhalten. Ich sehe die Kinder in der Schule erstaunt fragen: Wer ist denn das?" Das Argument, dass das Wort zu lang sei, hält er fast für lächerlich, jedenfalls fragwürdig. Namen wie "Rebland-Halle", "Winzer-Halle", "Stadthalle" oder "Yburghalle" würden auch für viele andere Hallen gelten. Nur der Bezug zu Richard von Cornwall sei einmalig und historisch zutreffend und korrekt. Und Willi Daferner erklärt noch einmal: "Cornwall oder Cornwallis - so sehr ich die Grafschaft liebe und oft besucht habe - sind unzutreffend und haben weder mit dem Stadtgründer noch mit Steinbach irgendetwas zu tun", erläutert der Heimathistoriker. "Vielleicht erwärmt sich nach dieser meiner Argumentation doch noch jemand für den einmaligen Namen dieser Stadthalle von Steinbach." Daniel Himmel aus Neuweier fragt sich, ob das nicht zu viel der Ehre wäre. Richard von Cornwall, nach dem die "Cornwallisstraße" in Steinbach benannt sei, sei - neben Alfons von Kastilien - einer von zwei rivalisierenden ausländischen Schattenkönigen gewesen, die beide "niemals wirklich Macht in Deutschland beziehungsweise dem Heiligen Römischen Reich ausübten", erklärt er. "Nicht umsonst wird diese Zeit in der Geschichtsschreibung als Interregnum, also Zeit zwischen zwei Königsherrschaften, bezeichnet. Hintergrund war, dass die Reichsfürsten nach dem Ende der mächtigen Stauferkaiser lieber ihre eigene Macht ausbauten und daher bewusst machtlose Könige installierten", führt Daniel Himmel weiter aus. Schiller habe diese Zeit "die kaiserlose, die schreckliche Zeit" genannt. "Jetzt noch eine Halle in Steinbach nach einem der machtlosesten deutschen Könige zu benennen, wäre zu viel der Ehre; mit einer kleinen Straße wird seiner Bedeutung vollends Genüge getan", meint er. Der eigentliche Entscheidungsträger bei der Verleihung des Stadtrechts an Steinbach sei Rudolf I., einer der bedeutendsten Markgrafen von Baden gewesen. Er regierte 45Jahre lang von 1243 bis 1288, vergrößerte die Markgrafschaft beträchtlich und behauptete sie insbesondere gegen die Herzöge von Württemberg. "Ohne Rudolf wären wir heute vielleicht Schwaben. Warum also nicht Rudolfshalle?" Die umgebaute und erweiterte Sporthalle, in der in Zukunft auch Kulturveranstaltungen stattfinden werden, war am 17.Dezember 2016 eingeweiht worden. Wer auch eine Idee für die Namensgebung der neuen Halle hat oder sich vielleicht zu den Vorschlägen äußern möchte, kann sich per E-Mail an redbad@badisches-tagblatt. de wenden. Außerdem sammelt auch die Rebland-Ortsverwaltung Namensvorschläge für die von Grund auf sanierte frühere reine Sporthalle. Dem Ortschaftsrat Rebland sei es wichtig, heißt es vonseiten der Ortsverwaltung, dass jeder im Rebland die Möglichkeit habe, seinen persönlichen Namensfavoriten anzuregen. Die Entscheidung über die Namensgebung liege letztlich beim Ortschaftsrat beziehungsweise beim Gemeinderat Baden-Baden.

