Hohe Windlast und ungeklärte Fragen

Baden-Baden - Wird der Segelflugplatz Oos zum Gewerbegebiet? Gelingt es, den Kreisverkehr an der Einmündung Murg-/Schwarzwaldstraße zu finanzieren? Wie soll der Augustaplatz künftig aussehen? Antworten will die Verwaltung im Laufe des Jahres geben. Oberbürgermeisterin Margret Mergen gab gestern bei einer Pressekonferenz Einblick ins Arbeitsprogramm, dessen Bewältigung man sich für 2017 im Rathaus vorgenommen hat.

Wichtiges Thema wird dabei auch die Realisierung des neuen Verkehrsleitsystems sein. "Das steht an", sagte Mergen. Dann verriet sie, dass schon demnächst mehrere der großen Schilderbrücken an der Stadteinfahrt abmontiert und durch Provisorien ersetzt werden müssen. Das Ergebnis einer von der Verwaltung in Auftrag gegebenen Prüfung: Die Windlast auf diesen Konstruktionen ist zu hoch. Das heißt: Bei extremen Wetterverhältnissen könnten die Schilderbrücken beschädigt werden oder gar umkippen. Dieses Risiko wolle man nicht eingehen, so Mergen auf Nachfrage. Es stehe auch bereits fest, welche Schilderbrücken wann abgebaut oder ersetzt werden sollen. Allerdings wollte im Rathaus gestern auch auf Nachfrage des BT niemand weitere Details dazu bekannt geben. "Demnächst wird es eine Pressekonferenz zum Thema geben", vertröstete Stadt-Pressesprecher Roland Seiter.

Vertröstungen gab es auch beim Thema Kindergartenplätze. Wie bereits mehrfach berichtet, fehlen in der Kurstadt derzeit rund 70 Betreuungsplätze, deshalb drohen Klagen gegen die Stadt. Doch wie schon seit Herbst 2016 regelmäßig hieß es auch gestern von der OB dazu lediglich: "Geben Sie uns noch ein paar Wochen Zeit, um das Problem zu lösen." Die Suche nach provisorischen Unterbringungsmöglichkeiten laufe.

Wortkarg und erst auf Nachfrage ging Mergen auf das Thema Leo ein. Die Problematik der Baukostenerhöhung werde von der Verwaltung aufgearbeitet, sagte sie. Zum jetzigen Zeitpunkt wolle sie dazu nicht mehr sagen.

Lebhafter fiel die Aufzählung der Wohn- und Gewerbebauprojekte aus, die 2017 anstehen: In den GSE-Häusern in der Wörthstraße werden bald erste Mieter einziehen. Ein weiteres Wohnprojekt in direkter Nachbarschaft wird Thema im nächsten Bauausschuss. "Die Erweiterung des Ooswinkels geht 2017 los." Zudem müsse man sich mit der Verlegung des DRK-Wohnstifts aufs Areal des derzeitigen Wohnmobilhafens befassen. "Mit großen Schritten voran" gehe auch die Planung fürs SWR-Medienzentrum. Die erste bauliche Erweiterung des Arvato-Gebäudes in der Rheinstraße stehe auf der Agenda. "Außerdem wird sich entscheiden, ob wir die Gewerbeflächenentwicklung nach Plan fortsetzen können oder ob wegen des PFC-Problems eine Änderung nötig wird", sagte Mergen und betonte: Ihr sei daran gelegen, den Segelflugplatz in Oos wenn möglich zu erhalten.

Entschieden werde 2017 auch darüber, ob es an der Bernhardusbrücke über die Oos in Höhe der Firma Wertheimer einen Kreisverkehr geben wird. Die Finanzierung sei sehr aufwendig, so Mergen. Fest entschlossen sei man dagegen, den Bertholdplatz im Rahmen der Sanierung der Südlichen Neustadt in einen Kreisverkehr umzuwandeln. Zudem werde man die Planungen für die Umgestaltung des Augustaplatzes "zügig angehen". Fest eingeplant sei auch die baldige Fortsetzung der Sanierungsarbeiten in der Ooser Hauptstraße und die Einrichtung der Probebühne des Theaters im ehemaligen Juvena-Gebäude in Oos.

Kommentar