Erster Schritt zum Traumberuf Von Christa Hoffmann Sinzheim - Das Sinzheimer Ausbildungsforum ist nach kleinen Anfängen zu einem Erfolgsmodell geworden: In diesem Jahr findet es zum zehnten Mal statt und feiert somit ein kleines Jubiläum. Am Dienstag, 14.März, stehen in der Fremersberghalle ab 17Uhr wieder die Schüler im Mittelpunkt, die sich dort über die verschiedensten Berufszweige und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten informieren können. Was will ich einmal werden? Diese Frage ist für Jugendliche oftmals allein aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten nicht leicht zu beantworten, und nicht jeder hat eine feste Vorstellung von seinem Traumberuf. Das Ausbildungsforum gibt hier Hilfestellung und Orientierung. Mit im Boot sind die Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim und die Nikolaus-Kopernikus-Werkrealschule in Hügelsheim. Aussteller sind Unternehmen, Handwerksbetriebe, Verbände, Kammern, die Gemeinschaft der Sinzheimer Fachbetriebe (Gefa) und weiterführende Schulen. Initiator Kurt Rohner rechnet wie im vergangenen Jahr mit rund 60 Anmeldungen. "Wir haben etwa 95 Prozent Stammkunden", sagte er. Veranstalter ist die Gemeinde Sinzheim zusammen mit den Schulen. Rohner ist stolz auf die gute Entwicklung, die das Angebot genommen hat, das "Hand in Hand" - wie auch auf dem Plakat zu sehen ist - mit der Gemeinde Sinzheim umgesetzt werde. Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst dankte Rohner für dessen Einsatz. Früher sei es für die Jugend schwierig gewesen, Praktikaplätze zu finden, sagte der Initiator. Das funktioniere nun wesentlich besser. Nicht nur deshalb, weil es aufgrund des demografischen Wandels weniger Nachwuchs gebe, erklärte Rohner, der auch Mitglied im Sinzheimer Gemeinderat ist, sondern auch, weil durch das Ausbildungsforum die Kontakte der Schüler zu Unternehmen und weiterführenden Schulen leichter geknüpft werden könnten. Bürgermeister Ernst betonte, dass inzwischen auch die Bewerbungen um ein Praktikum standardisiert und damit erleichtert worden seien. Christoph Hagel, Rektor der Realschule Sinzheim, erklärte, dass es für die Schulen ein relativ hoher Aufwand sei, die Schüler zu begleiten, es aber wichtig sei, sie bei ihrer Suche nach einem Beruf zu unterstützen. Die Neuntklässer - etwa 85 Schüler - hätten das Unterrichtsfach Berufsorientierung und seien verpflichtet, an der Messe teilzunehmen. Sie würden von ihren Klassenlehrern begleitet. Die Acht- und Zehnklässer (zusammen etwa 160Schüler) seien eingeladen zu kommen. Im Lauf der Jahre seien so manche Abläufe optimiert worden, so Hagel. Beispielsweise müssten bereits die Achtklässer nun schon anfangen, sich einen Praktikumsplatz zu suchen, da viele Firmen diese Plätze ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr vorher vergeben würden. Und die "Schüler müssen die Bewerbungen schriftlich nachweisen". Für die Siebt- und Achtklässler (zusammen etwa 20 Schüler) der Nikolaus-Kopernikus-Werkrealschule sei der Besuch des Forums verpflichtend, erklärte Schulleiterin Gudrun Wilke-Droll, die Neunt- und Zehnklässer (zusammen etwa 60Schüler) könnten es sich aussuchen. Das praxisorientierteste Schuljahr, was Berufe angehe, sei das achte, erläuterte sie. Rohner betonte, dass man den Beginn des Forums bewusst auf den frühen Abend gelegt habe, damit auch Eltern bei Interesse ihre Kinder begleiten könnten. Für die Schüler habe es zu Beginn keine Präsenzpflicht gegeben. Daran erinnerte Bürgermeister Ernst. Schulleiter Hagel ergänzte, dass die Fremersberghalle vor zehn Jahren platzmäßig ausgereicht habe, nun aber auch das Foyer und der Nebenraum gebraucht würden. Und das Erscheinungsbild habe sich inzwischen stark verändert, sagte Rohner. Vor zehn Jahren seien die etwa 30Stände optisch nicht so gut ausgestattet gewesen wie heute. Und damals seien auch kaum Auszubildende oder Berufsanfänger vor Ort gewesen. Wenn heute die Schüler an den Infoständen mit jungen Berufsanfängern in der Halle sprechen, die einst selbst dort nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz gesucht haben, das beeindruckt Schulleiterin Wilke-Droll besonders. Neben den Infoständen können Workshops besucht werden, die parallel zum Forum laufen. Von den Vorträgen, die einst im Angebot waren, hat man inzwischen Abstand genommen. Die Bewirtung übernimmt die 9. Klasse der Sinzheimer Realschule

