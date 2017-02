Lagerfeuerstimmung im Festspielhaus

(rap) - Normalerweise stehen etablierte Klassikstars oder Pop-Poeten auf der Bühne des Festspielhauses: Doch am 11. und 12.März übernehmen zum dritten Mal Kinder das Zepter und schmettern beim Kinder-Sing-Fest unter Leitung von Gesangspädagogin Friedhilde Trüün bekannte Volkslieder - nachdem in den Jahren zuvor Bach sowie Lieder aus der Romantik auf dem Programm standen.

"Die Auswahl der Lieder war ein großer Diskussionspunkt", sagte Rüdiger Beermann, Direktor Medien und Kommunikation, bei der Präsentation des Programms. Er habe sich sogar auf den Weg nach Freiburg gemacht, um im Institut für Populärmusik zu erfahren, was "eigentlich ein Volkslied" sei. "Doch eine exakte Definition habe ich auch dort nicht bekommen", schmunzelte er. Daher gehe es bei dem Workshop neben dem Einstudieren der Stücke auch um die Frage "was denn das gute alte Volkslied" überhaupt sei.

Entschieden haben sich Beermann und Trüün schließlich für zwei Lieder und ein Medley, dass die bis zu 150 Kinder in einem Spontanchor samstags einüben und sonntags dem Publikum in neuem Gewand präsentieren. Neben "Es führt über den Main" hat es auch der Elvis-Presley-Klassiker "Muss i denn" ins Programm geschafft. "Das Lied ist als deutsches Volkslied erst durch den Amerikaner Elvis Presley richtig berühmt geworden", zeigte Beermann die Vielseitigkeit des Begriffs auf. Beim dritten Stück handele es sich um ein sechsminütiges Medley aus sechs bis sieben Liedern, die ineinander übergehen, so Trüün. Alle drei Lieder seien Uraufführungen - begleitet von einer Band. "Die gibt den Kindern zusätzlich Sicherheit."

Im Vordergrund des Workshops stehe natürlich, dass es den "Kindern Spaß macht und ihnen die Freude am Singen" vermittelt werde, so die Gesangspädagogin. Vielleicht entscheide sich ja das eine oder andere Kind, danach in einen Chor zu gehen. Mit dem Workshop möchte sie zudem zeigen, dass "jeder singen kann". Zu oft werde den Kindern in den Schulen oder in den eigenen vier Wänden gesagt, dass sie nicht singen können. Bei der Auswahl der Stücke habe man darauf geachtet, dass diese nicht zu schwer sind. "Zu leicht dürfen sie aber auch nicht sein. Qualität sollte schließlich schon da sein", meinte Trüün.

Neben den Kindern haben allerdings auch die Eltern oder Erwachsene die Möglichkeit, an dem Workshop teilzunehmen. "Da entsteht dann am Sonntag eine Art Wettstreit zwischen Groß und Klein." Außerdem würden die Eltern merken, was die Kinder in kürzester Zeit alles schaffen.

Zudem gibt es beim Kinder-Sing-Fest auch ein schulisches Projekt, wie Trüün verriet. Viertklässler aus Ettlingen und Karlsruhe haben momentan die Aufgabe, ein Lied in deutscher Sprache zu komponieren. "Texte und Melodie entstammen aus der Feder der Kinder", sagte die Gesangspädagogin. Man kreiere sozusagen ein "neues Volkslied". "Vielleicht macht auch noch eine Klasse aus Baden-Baden mit", erklärte Beermann. Noch gibt es freie Plätze für das Workshop-Wochenende.

Der Eintritt zum Final-Konzert ist frei - schließlich ist neben den Kindern auch das Publikum wichtiger Bestandteil des Kinder-Sing-Fests. Dafür werden vor der Aufführung die Songtexte verteilt, damit "die Zuschauer aus voller Kehle mitsingen können", so Trüün. Und der Lagerfeuerstimmung im Festspielhaus somit nichts im Wege steht.