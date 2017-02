Leopoldsplatz: Künftig städtisches Vierer-Team verantwortlich

Gestern machte wohl auch im Rathaus die Runde, dass die Baufirma Weiss, die das Bauprojekt im Herzen der Stadt betreut, an die Öffentlichkeit gehen wird. Für heute hat das Unternehmen nämlich zu einer Pressekonferenz eingeladen. Die Firma hatte den Auftrag für die Bauarbeiten bekommen, obwohl sie einen deutlich höheren Preis verlangt hatte, als ursprünglich von der Verwaltung kalkuliert worden war. Gegen den Vorwurf der unsauberen Auftragsvergabe, zu dem die OB bisher schweigt, wolle man sich nun unabhängig von der Verwaltung zur Wehr setzen, hieß es von der Firma.

Am Nachmittag dann ging das Rathaus in die Offensive. In einer Pressemitteilung hieß es, dass für die Abwicklung der Baustelle künftig ein Team aus vier Mitarbeitern unterschiedlicher städtischer Abteilungen verantwortlich sein wird. Neben Markus Selig vom Fachgebiet Tiefbau, der bisher alleine die organisatorische Verantwortung trug, werden künftig Seligs Chefin Kerstin Luthardt, Meingold Merkel von den Stadtwerken und Nina Brinken vom Eigenbetrieb Umwelttechnik verantwortlich sein.

Er habe Selig, der "einen hervorragenden Job" gemacht habe, das Team zur Seite gestellt, "um dafür zur sorgen, dass wir die Baustelle ordentlich über die Bühne bringen", sagte Baubürgermeister Alexander Uhlig gestern auf Nachfrage des BT. Er wolle so den Bürgern das Signal geben, dass sie sich darauf verlassen können, dass es künftig keine Unklarheiten mehr geben werde.

Wie bereits berichtet, wird die Leo-Sanierung 6,7 Millionen Euro kosten. Der Gemeinderat war bis Anfang Januar von Baukosten von 4,8 Millionen Euro ausgegangen. Erst kürzlich hatte Uhlig Gremium und Öffentlichkeit über die Mehrkosten informiert. Diese waren der Verwaltung offenbar schon im September 2016 bekannt, als noch Uhligs Vorgänger Werner Hirth (Foto: Archiv/Zeindler-Efler) die Verantwortung trug. Dies sei ein Versäumnis gewesen, ließ die Verwaltung gestern erklären.

Auch Werner Hirth sieht das so. Auf Nachfrage des BT erklärte er: "Man hätte informieren müssen." Mehr wollte er gestern nicht sagen. Jedoch wird Hirth an einem Pressegespräch am Donnerstag, 16. Februar, teilnehmen, bei dem ausführlich über die Baumaßnahme auf dem Leopoldsplatz berichtet werden soll. Direkt danach soll im Bauausschuss und am 20. Februar im Gemeinderat informiert werden. Damit kommt die Verwaltung Forderungen von CDU, FBB, Grünen und SPD nach. Sie hatten um eine gründliche Aufarbeitung der Affäre gebeten.

