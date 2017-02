Ortsbildprägendes Haus zu verkaufen



Von Christa Hoffmann Sinzheim - Die künftige Nutzung des früheren Schwesternwohnheims auf dem St.-Vinzenz-Areal in Sinzheim an der Kirchstraße steht weitgehend fest. Jetzt kann sich die Gemeinde um das denkmalgeschützte Haus an der Hauptstraße kümmern. Es wird erneut - zusammen mit dem Wirtschaftsgebäude an der Kirchstraße - zum Kauf angeboten. Das teilte Bürgermeister Erik Ernst jetzt mit. Es solle ein formloses Auswahlverfahren sein, sagte Ernst. Wichtig sei, dass die potenziellen Investoren die städtebaulichen Ziele im Blick haben, die historisch gewachsene Struktur der Ortsmitte um die Kirche St. Martin mit der alten Schule und dem Pfarrhaus beachten, die Aufenthaltsqualität erhöhen und das Zentrum attraktiver machen. Eine gastronomische Einrichtung sei "nicht zwingend", so der Bürgermeister, "aber erwünscht". Eine solche böte sich an, da die Grünfläche zwischen der Hauptstraße und dem ehemaligen Schwesternwohnheim, das momentan abschnittsweise saniert wird, erhalten bleiben und als Verlängerung der Marktpassage vom Rathaus her über die grüne Oase bis zum Mehrgenerationenpark führen soll. Die Ortsmitte definiere sich nicht mehr wie bisher ausschließlich durch den Einzelhandel, verdeutlichte Eberhard Gschwender, stellvertretender Ortsbaumeister. Vielmehr hätten heute auch der Wohlfühlcharakter und die Freizeitgestaltung eine Bedeutung für das Areal. Die städtebauliche Rahmenplanung zur Entwicklung der Ortsmitte war vom Gemeinderat im Dezember 2015 beschlossen worden. Anfang Januar 2015 waren bereits ein Café oder ein Bistro, Arztpraxen, Dienstleisterbüros und Wohnungen in dem Haus an der Hauptstraße vorgesehen. Allerdings haben sich diese Pläne zerschlagen. Gegen Höchstgebot sollte das denkmalgeschützte Haus damals veräußert werden, aber nicht unter 100000 Euro. Aktuell wird von möglichen Bewerbern ein Eingehen auf das Entwicklungskonzept und eine Ergänzung dessen erwartet. Die einzelnen Entwürfe werden von einer eigens gebildeten Bewertungskommission beurteilt. Das Auswahlverfahren wird von Stadtplaner Werner Gerhardt fachlich begleitet. Gschwender berichtete, dass es im Vorfeld zu mehreren Treffen mit den Denkmalschützern gekommen sei, die klare Vorgaben gemacht hätten. Am 8.März könnten die Interessenten das Gebäude besichtigen und anschließend Rückfragen stellen, deren Beantwortung allen Bewerbern zugänglich gemacht würden, so Gschwender. Am 12.Mai müssen die Gebote und Konzepte abgegeben werden. Die Bewertungskommission tagt am 29.Juni und hat keine Kenntnis, welche Ideen und Entwürfe mit welchem finanziellen Gebot verbunden sind. Das Angebot "muss wie ein Puzzlestück passen", erläuterte der Bürgermeister. "Der Preis alleine ist nicht ausschlaggebend", betonte Ernst die Bedeutung eines passenden Konzepts, in dem es durchaus "kreativen Spielraum" gebe. "Eine nachhaltige städtische Nutzung ist am Wichtigsten." Und es gebe noch einen wichtigen Punkt: Es werde eine Zeitspanne vorgegeben, wahrscheinlich zwei Jahre ab Vertragsunterzeichnung (eventuell Herbst 2017), innerhalb derer der Investor mit dem Bau beginnen müsse. Das letzte Wort habe der Gemeinderat. Zu berücksichtigen sei zudem, dass die Gemeinde von der zu bauenden Tiefgarage 17Stellplätze haben wolle. Der Grund: Im früheren Waisenhaus an der Kirchstraße, das später als Schwesternwohnheim genutzt wurde, entstehen - neben einer Mensa für den benachbarten Kindergarten und einem Begegnungszentrum für Jung und Alt - 17Wohnungen, für die jeweils zwei Stellplätze benötigt würden. Weitere 17 Stellplätze sollen später anstelle des nördlichen Altbaus des Kinderhauses St.Vinzenz entstehen, dessen eventueller Abriss bereits ins Auge gefasst wurde. Als Ersatz könnte ein Neubau entlang des Pfarrer-Kiefer-Wegs entstehen. Der Bürgermeister rechnet mit einem frühesten Baubeginn für Tiefgarage und Sanierung des Mutterhauses ab dem Jahr 2018. Der Pfarrer-Kiefer-Weg wird nach Fertigstellung des geplanten Erweiterungsbaus des Seniorenzentrums in Richtung Norden an die Halberstunger Straße angebunden werden. Das sei "der letzte Schritt" der städtebaulichen Umgestaltung der Ortsmitte. Zum Thema

