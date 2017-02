Bauunternehmer Weiss wehrt sich gegen Mauschelei-Vorwürfe

Harald Holzmann

Baden-Baden - Bei zwei Terminen stand gestern die Leo-Baustelle im Fokus: Mehr als 50 interessierte Bürger nutzten die Gelegenheit zur öffentlichen Baubegehung, und der ausführende Bauunternehmer Roland Weiss stellte sich Fragen von Journalisten und Stadträten.

Beim Vorort-Termin erfuhren die Bürger, dass wegen des Winterwetters und der archäologischen Funde mittlerweile ein Verzug von drei bis vier Wochen beim Fortgang der Bauarbeiten bestehe. Markus Selig vom Tiefbauamt zeigte sich aber optimistisch, dies aufholen zu können. Er erläuterte, dass die Arbeiten am Infrastrukturkanal noch einige Wochen dauern werden. Der "Seitenwechsel auf dem Leo" stehe dann im April oder Mai an. Dann wird die Baustelle in Richtung Luisenstraße verlegt, und die Arbeiten an der Verdolung des unterirdisch verlaufenden Rotenbachs starten.

Martin Strotz vom Landesamt für Denkmalpflege hatte Fragen über die römischen Funde zu beantworten. Er erklärte, diese Funde dokumentierten womöglich erstmals auch die Zeit des Endes der römischen Besiedlung des Oostals, weil sie eventuell Zeugnis von den Angriffen alemannischer Kämpfer auf die römische Siedlung ablegten. Rudolf Schübert, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, sprach davon, dass die Leo-Baustelle eine einmalige Gelegenheit sei, 1800 Jahre zurück in die Baden-Badener Geschichte zu schauen.

Nur zwei Stunden zuvor hatte Bauunternehmer Weiss zum Gespräch in seine Büroräume nach Oos eingeladen, weil im Internet die Gerüchteküche über die Auftragsvergabe der Stadt brodelt. "Wir stehen am Pranger und wissen nicht, warum", betonte Weiss. Die Vorwürfe, teils ist von Mauschelei oder gar Korruption die Rede, könne man so nicht länger im Raum stehenlassen.

Wie berichtet, hatte die Firma den Auftrag für einen Teil der Leo-Bauarbeiten bekommen, obwohl sie einen deutlich höheren Preis verlangt hatte, als ursprünglich von der Verwaltung kalkuliert worden war. Diese Mehrkosten tragen zu den Kostensteigerungen bei, über die Bürgermeister Alexander Uhlig Bauausschuss und Öffentlichkeit erst kürzlich informiert hat: Insgesamt soll die Leo-Sanierung nun 6,7statt 4,8 Millionen Euro kosten. Der Verwaltung war das schon seit Monaten bekannt. Weiss legte nun Details zur Auftragsvergabe offen.

So erfolgte die Ausschreibung am 2.Juli 2016 öffentlich. Interessierte Firmen hatten vier Wochen Zeit, Angebote einzureichen, 19.September sollte Baubeginn sein. Vier Wochen zum Kalkulieren seien nicht kurz, sondern sogar eher lang gewesen, betonte Weiss: Normalerweise habe man zwei bis drei Wochen. Jedoch gab es viel zu tun: Allein das Leistungsverzeichnis umfasste laut Weiss 340 Seiten, es gab 1196 Positionen zu kalkulieren. Auch der relativ zeitnahe Baubeginn sei nicht unüblich: "Es gibt auch kürzere Fristen."

Dennoch reichten nur zwei Firmen Angebote ein: Das andere Unternehmen sei die Firma Reif aus Rastatt gewesen, die 4,9 Millionen Euro verlangt habe, so Weiss. Seine Firma sei mit 4,52Millionen Euro günstiger gewesen. Am 12.August habe er den Auftrag erhalten. Im Sinne der Stadt habe er sogar noch eine Möglichkeit gefunden, das Angebot auf 4,23Millionen Euro zu senken, unter anderem, weil für den Infrastrukturkanal nun Fertigbauteile verwendet werden.

Vertreter von CDU. SPD, Grünen und Freien Wählern machten im Gespräch mit Weiss unisono deutlich, dass man keine Vorwürfe gegen seine Firma erhebe. Anders sehe es mit der Verwaltung aus: Sie müsse erklären, warum sie die Kostensteigerungen nicht umgehend im Gemeinderat thematisiert habe.

