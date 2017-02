Erinnerung an ein kleines, intimes Thermalbad

Baden-Baden - Als vor 50Jahren, Anfang Februar 1967, die öffentlichen Thermalbäder im ehemaligen "Darmstädter Hof" geschlossen wurden, war dies für viele Baden-Badener das Ende einer beliebten und preiswerten Nutzung des Thermalwassers. Aber auch Kurgäste, die das kleine intime Thermalbad in der Innenstadt gerne nutzten, zeigten sich enttäuscht, dass diese 31 Jahre währende Ära zu Ende ging.

Begonnen hatte alles an dieser Stelle, als 1827 Roman Schmitt das ehemalige Conversationshaus, das von Friedrich Weinbrenner nach Abbruch der einstigen Jesuitenkirche an dieser Stelle geschaffen wurde, zum Hotel "Darmstädter Hof" um- und ausbauen ließ. Im Gebäudetrakt entlang der Baldreitstraße entstand dessen zweigeschossige Bäderabteilung mit einer Thermalwasserzuleitung, die wenige Jahre später auch mit russischen Dampf- und Schwitzbädern ausgestattet wurde. Als später der Hotelbetrieb nicht mehr so richtig florierte, konnte die Stadt 1921 einen Teil des "Darmstädter Hofs" anmieten und als Rathaus nutzen. Um 1935 erlosch der Hotelbetrieb dann ganz. 1936 übernahm das Land das ehemalige Hotel für die Bäder- und Kurverwaltung (BKV). Die wandelte die Bäderabteilung in ein öffentliches Thermalbad um, das sich schnell als "Volksthermalbad" großer Beliebtheit erfreute.

Rund 30 Badekabinen, deren Böden, Wände und Decken gefliest waren, gab es in diesem Gebäude. Im Erdgeschoss bestanden die rund zwei Meter breiten und tiefer liegenden Badebecken, in die man über zwei Stufen hineinsteigen konnte, aus massivem Gestein. Einige dieser Becken waren rund 20 Zentimeter hoch mit feinstem Sand gefüllt und wurden auch als "Wildbäder" angeboten. Im Obergeschoss waren die Badebecken gemauert und gefliest. Ein Ruhebett zum Ausspannen nach dem Bad, Tisch und Stühle rundeten das Inventar ab. Die zur Baldreitstraße gelegenen Kabinen hatten hohe Fenster, die zum Innenhof im Parterre ein Oberlicht. Die Nutzungsdauer betrug eine Stunde, doch man konnte natürlich auch eine längere Badezeit buchen.

Nur wenige Zahlen über die Frequentierung dieser Bäder sind noch bekannt. 1951 wurden im "Darmstädter Hof" mehr als 65000 Badegäste gezählt, 1966 waren es aber nur noch rund 20000. Dieser stete Rückgang, aber auch die wachsenden technischen Probleme bei der Thermalwasserversorgung führten bei der Bäder- und Kurverwaltung zu der Überlegung, das Thermalbad "Darmstädter Hof" zu schließen.

Ursprünglich wurde das Thermalwasser durch zwei Leitungen vom Römerplatz in dieses Bad geleitet. Total verrottet musste eine der Leitungen aufgegeben werden, die zweite entfiel durch den Terrassenbau vor dem Friedrichsbad. Notdürftig erfolgte die Wasserversorgung über ein Reservoir beim Baldreit. Zwar hatte die BKV erwogen, die Bäder im "Darmstädter Hof" gründlich zu überholen, doch da für das wieder zu eröffnende Friedrichsbad jeder Tropfen Thermalwasser benötigt wurde, sollte der "Darmstädter Hof" auf normales Quellwasser umgestellt werden. Angesichts der ständig rückläufigen Besucherzahlen beschloss die BKV am 19. Januar 1967 die Schließung des Thermalbades "Darmstädter Hof" mit der Wiedereröffnung des Friedrichsbades am 6. Februar 1967.

Ab diesem Tag startete die BKV, zunächst als Versuch, das Angebot an einheimische Rentner, Sozialfürsorgeempfänger, Schwerbeschädigte und Kriegshinterbliebene, von Montag bis Freitag ab 12.30Uhr im Friedrichsbad die Wannenbäder zu verbilligten Preisen zu nutzen. Die lagen aber über den bisherigen des "Darmstädter Hof". Allerdings, so die BKV, hätten diese ohnehin erhöht werden müssen, wenn dort die angedachte Generalsanierung erfolgt wäre.

Nun, an das Thermalbad "Darmstädter Hof" können sich nur noch wenige Baden-Badener erinnern. Heute haben die Räume im Erdgeschoss überwiegend eine Funktion als Bürgerbüro. In den anderen Baderäumen, auch den ehemaligen im Obergeschoss, dienen eingebaute Regale und die noch vorhandenen alten Badewannen als Aktenlager der Stadtverwaltung.