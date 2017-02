Spannende Zeiten im Obstgut Leisberg



Von Harald Holzmann Baden-Baden - Spannende Zeiten liegen vor der Bürgergemeinde Unterbeuern - und vor den BT-Lesern. Bis Sommer will der Verein dabei mithelfen, das Obstgut Leisberg für die öffentliche Freigabe vorzubereiten, und das BT wird die rege Gruppe aus Lichtental bei ihrer Arbeit hautnah begleiten. Und damit die Leser auch selber aktiv werden können, stellt die Bürgergemeinde dem BT mehrere Apfelbäume zur Verfügung, die Lokalredakteure gemeinsam mit ihren Lesern pflegen und abernten werden. Waldtraud Nölle und Peter Böhlen steht die Vorfreude in die Gesichter geschrieben: Die beiden Vorstandsmitglieder der Bürgergemeinde haben den denkmalgeschützten Holzschuppen aufgeschlossen, der auf dem Areal steht. Im Inneren herrscht zwar noch ziemliches Durcheinander. Aber wer sieht, wie die Sonnenstrahlen durch die Ritzen in den hölzernen Wänden auf die Fußbodendielen scheinen und wer die Gerätschaften betrachtet, die da an den aus Balken gezimmerten Wänden hängen, der kann sich jetzt schon gut vorstellen, wie es später sein wird: "In dieser rustikalen Scheune werden wir künftig Gäste bewirten", sagt Nölle. Jeden Samstag soll es in der Sommersaison Kaffee und Kuchen geben für Wanderer und Spaziergänger, die vorbeikommen. "Wir bereiten das Gebäude vor und wollen es dann auch bewirtschaften", sagt Böhlen. "Aber es soll eine Einrichtung für alle Baden-Badener werden." Auch andere Vereine, Schulen oder Kindergärten sollen das Gebäude, das sich in städtischem Besitz befindet, nutzen können. Bis das gelingen kann, ist noch einiges zu tun. "Hier müssen wir nur aufräumen und putzen", ist Nölle optimistisch, dass der etwa 50 Quadratmeter große künftige Gastraum und der mannshohe Speicher darüber schnell hergerichtet werden können. "Da drüben sieht es schlimmer aus", meint sie aber und zeigt zu dem grünen Anbau. Dort sind die traurigen Überreste einer Toilette und eines Bades sowie zwei weitere Räume zu finden. Die Fenster sind eingeschlagen, Vandalen haben nicht mehr viel von der Einrichtung übriggelassen. "Hier kommt die Küche rein", sagt Böhlen - "und natürlich eine neue Toilettenanlage". "Immerhin gibt es schon einen Wasseranschluss hier", kann Nölle der Situation auch etwas Positives abgewinnen. Doch alles in allem wird der Verein nach eigenen Schätzungen 50000 Euro in die alte Scheune hängen müssen, um daraus eine kleine Vesperhütte machen zu können. Los geht es schon demnächst - mit dem Verlegen des Stromanschlusses von der Frankreichstraße aus und der kompletten Installation im Häuschen. Im März, "nach der Fasnacht", so Nölle, werde dann der Verein in Eigenleistung mit der Arbeit in der Scheune beginnen. Die Finanzierung hoffen Nölle und Böhlen über Fördermittel aus dem Leader-Programm und über Sponsoren hinzubekommen. Die Baden-Badener Bürgerstiftung habe auch schon angedeutet, dass Unterstützung möglich sei, sagt Nölle. Und natürlich seien auch noch Förderer willkommen, die sich den Ausbau des Häuschens im Obstgut zur Herzenssache machen. "Spender sind uns immer willkommen", fordert Nölle auf, sich bei ihr zu melden. "Wir sind ein gemeinnütziger Verein und können Spendenbescheinigungen ausstellen." Bis die ersten Sonntagsspaziergänger durchs Obstgut flanieren können, ist aber auch außerhalb des Häuschens noch eine ganze Menge zu tun. Das Gartenamt will neue Wege anlegen, auf dass künftig ein Rundkurs in dem Areal möglich ist. Außerdem müssen Bäume geschnitten und gefällt werden. Zudem sind Neupflanzungen angedacht - an dem sonnigen Hang in Richtung Voglergasse sollen Kirschbäumchen gesetzt werden. Die Arbeiter des Gartenamts werden laut Stadt-Pressestelle in der ersten Februarhälfte loslegen. Insgesamt sind im städtischen Haushalt 230000 Euro für das Projekt eingeplant. Neben Stadt und Bürgergemeinde sind noch weitere Baden-Badener in die Entwicklung des Areals eingebunden. Der stadtbekannte Gärtnermeister Wolfgang Eberts will sich des Exotenwäldchens am oberen Ende des Areals annehmen, in dem beispielsweise Mammutbäume und Scheinzypressen wachsen. Klaus Schulz aus Sandweier, bis ins vergangene Jahr Pächter des städtischen Areals, wird auch weiter dort Bäume pflegen, Schnittkurse anbieten und den Nutzern der Bäume sowie der Bürgergemeinde beratend zur Seite stehen. "Der ist mit allen Bäumen hier per Du", sagt Nölle und lacht. Schulz sei der Einzige, der wisse, welche Bäume welche Apfelsorten trügen. Für die rund 200 Obstbäume gibt es auch schon viele Interessenten. Für 25 Euro im Jahr können Nichtmitglieder bei der Bürgergemeinde einen Baum pachten. Mitglieder zahlen fünf Euro jährlich. 60 Bäume seien bereits vergeben, sagt Nölle. Sie werden mit Schiefertäfelchen gekennzeichnet, auf denen die Namen der Baumpaten stehen. Vier Bäumchen stellt die Bürgergemeinde den BT-Lesern zur Verfügung, für gemeinsame Pflegeaktionen, Ernteeinsätze und Feste mit der BT-Lokalredaktion. Spannende Zeiten liegen vor uns... Interessenten, die einen Baum pachten wollen oder das Projekt finanziell unterstützen wollen, können sich bei Waltraud Nölle per E-Mail unter pnoelle@t-online.de oder per Telefon unter (07221)7859 melden.

