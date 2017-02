SWR lässt die Tassen tanzen

Von Irene Schröder Baden-Baden - Wenn die Antwort auf die Frage "Kaffee oder Tee?" schlicht "Sekt!" lautet, die berühmten Tassen nur "Deko" sind und Martin Seidler Smoking trägt, ist es wieder so weit: Gala-Party im Kurhaus statt SWR-Sendung aus dem Studio. "Ein wesentliches Element des SWR-Fernsehnachmittags ist die aktive Zuschauerbeteiligung", steht in den Informationen zur Sendung nachzulesen - und an Aktivitäten des Publikums vor allem auf der Tanzfläche mangelte es auch bei der achten Ausgabe der mittlerweile mit Kultstatus versehenen Gala nicht. "Ich freu mich wie Bolle", strahlte Martin Seidler, der gemeinsam mit Evelin König die Gäste an der Kurhaustreppe empfing. Als perfekter Gastgeber hatte er sich schon Wochen zuvor bei Co-Moderatorin nach der Farbe ihres Kleids erkundigt, um mit passender Schleife - nachtblau - zu punkten - und so machten beide auch auf dem Parkett eine gute Figur. Während sonst ein bunter Themenmix die Zuschauer erwartet, gab es an diesem Abend eigentlich wieder nur ein großes Thema: Tanzen! Übrigens auch das beste Mittel, das Immunsystem gegen Grippe und Co. zu aktivieren, wie Dr. Ingo Wiedenlübben aus dem Expertenteam verriet. Der Ansturm auf die Tanzfläche bewies großes Interesse an der Gesundheitsvorsorge in Galaverpackung. Die Medizin "Tanzen" wurde in der Dosierung von "Hobby" bis "Hochleistungssport" verordnet: Hilde und Thomas Schütze aus Friedrichshafen demonstrierten mit zwei Paaren aus ihrer Tanzschule, wie sich Discofox vom Partytanz zur Turnierreife ausbauen lässt. Die Weltspitze haben Marius Andrei Balan und Khrystyna Moshenska aus Pforzheim im Visier: Die amtierenden Deutschen Meister Latein und Vize-Europameister 2016 zeigten eine mitreißende Show, die das Parkett zum Glühen brachte. Ihr Erfolgsrezept? "Sehr fleißig sein", meint die gebürtige Ukrainerin, "tanzverrückt" bringt es ihr rumänischer Partner auf den Punkt. Beide Eigenschaften zeichnen auch Katharina Belz und Dominik Stöckl aus. Der Schüler aus Bad Cannstadt und seine russische Partnerin zählen zu den erfolgreichsten deutschen Nachwuchspaaren. Ihr großes Anliegen - neben dem persönlichen sportlichen Erfolg - ist es, gerade den Standardtänzen eine moderne Note zu geben. Das Publikum war begeistert und nachahmungsbereit. Mit viel Glück konnten die Besucher nicht nur selbst beim Discofox eine kleine Figurenfolge beim Gruppenunterricht erlernen, sondern auch einen Tanz mit einem "Promi" gewinnen. "Ich bin der Trostpreis", meinte Martin Seidler bescheiden - die Damen sahen das natürlich anders. Einen Hauptanteil an der fröhlichen Stimmung hatten die beiden SWR-"Klangkörper": Die hervorragende SWR Big Band mit ihrer Sängerin Fola Dada und die SWR-1-Band ließen keine Rhythmuswünsche offen. Der erfreuliche Kalorienverlust dank munteren Tanzbeinschwingens konnte beim Buffet ausgeglichen werden, so dass keinerlei Erschöpfungszustände auftraten. TV-Tipp: Impressionen vom Partygeschehen und Blicke hinter die Kulissen gibt es heute gegen 17.28 Uhr bei "Kaffee oder Tee" im SWR Fernsehen sowie am Donnerstag gegen 16.30 Uhr.

