NCW-Sitzung: Zackig, lustig, tänzerisch, begeisternd

Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Mit einer seinem 50-jährigen Jubiläum mehr als würdigen Prunk- und Fremdensitzung beschenkte der Narrenclub Winden (NCW) am Wochenende seine Gäste und sich selbst in der von fröhlichen, ausgelassenen Besuchern proppenvollen Fremersberghalle. Pünktlich, wie alle Nummern des Abends, begann nach der musikalischen Einstimmung der Band "Park&Ride" Erna Vogel das wahrlich bunte Fasnachtstreiben auf der Bühne, ehe der befreundete Fanfarenzug Iffezheim unter Miroslav Kolarcik den Saal in zackig-modernen Sound tauchte, ganz so, wie NCW-Präsident Harald Liß die Devise vorgegeben hatte: "50 Jahre und kein bisschen leise!" Oliver Betzer vom Fasnachtsclub Pfälzer Wald gab mit seinen "Pälzer Fieß" neben den "Winnemern" die zweisprachige Richtung dieses bunt gemischten badisch-pfälzischen Karnevalsabends vor. "Mir sin so reich!", pälzerte er frohgemut vor sich hin. "Unser Sohn besitzt drei Mebelheiser!" "Mein Sohn ist schwul", sagt der Badener ungerührt. "Oh, das tut uns leid!", bekunden die Pfälzer freundlich. "Das muss Euch nicht leidtun. Seine zwei Freunde besitzen auch drei Möbelhäuser!" Gemeinsames Publikums-Rudern und "Saarlänner und Pälzer" auf die Schippe genommen, und schon bezirzte das von den Trainerinnen Melanie und Annalena Liß und Nadja Peter trainierte NCW-Kinderballett mit einer zauberhaften Pumuckl-Show das Publikum. Dann erlebte Herbert Ganther mit wachsamem Allround-Blick nicht nur über Sinzemer Geschehnisse des vergangenen Jahres als neuer "Wächter vom Fremersberg" seine überzeugende Feuertaufe in der Bütt. Mit leuchtend gelben "Puschels" in den Händen formten 14 Mädchen und der einzige Junge der NCW-Cheerleaders unter Annette Schleif und Sandra Scheible bei ihrem Auftritt letztlich sogar den NCW-Schriftzug. Dann erfreute die kleine Franziska Schmidt, von Nadine Rauch trainiert, zum ersten Mal allein auf der Bühne als Tanzmariechen. Erna Vogel, die unter anderem auch für die Saaldekoration verantwortlich zeichnete, brach nach ihrer Büttenrede über 200 Jahre "Orderei", wie sie in Köln begann, unter der Last der Orden, die sie sich selber - zu Recht - anheftete, auf der Bühne medienwirksam zusammen. Cheyenne und Andrea Traub hatten die 14 Mädchen der NCW-Junggarde für eine weitere erfrischende Tanzdarbietung fit gemacht. Zur Übergabe des Standartenwimpels an die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine empfing NCW-Präsident Harald Liß den Bezirksvorsitzenden Mittelbaden des Dachverbands BDK, Thomas Schwab. Ihm gehe das Herz auf, wenn er sehe, wie der NCW seit 50 Jahren Fasnacht feiere und Brauchtum erhalte, sagte Schwab. "Partykracher" Roland Graf wusste diesen Moment gesanglich abzurunden. Mit viel "Kawumm" und fälliger Zugabe leitete der Fanfarenzug Iffezheim auch die zweite Hälfte des Abends ein. Als Lachkracher erwies sich die Stollhofener Stimmungsgranate Hugo Zeller als "alte Dame" mit ihren Doktorgeschichten in der Bütt, die trotz ihrer zittrigen Knie immer noch fand, sie könnte das "Kleid der Liebe" im Bett eigentlich auch mal wieder anziehen - sprich: Nackend in die Kiste steigen. Die NCW-Garde sorgte für einen weiteren Augenschmaus, ehe das erst 15-jährige Sing-, Tanz- und Babbelmarieche aus der Pfalz, Leonie Zimmer, mit ihrer "freche Gosch" und gymnastischen Appetithappen den schon im Vorfeld schwitzenden NCW-Präsidenten Liß erbarmungslos auf die Bühne zitierte, um dort zum allgemeinen Gaudium eine formvollendete turnerische Kerze zu zelebrieren. Dabei lachte sich nicht nur der kleine sympathische Pfälzer Wirbelwind ein paar herzliche Takte. "Die Zäpfle" der Lichtentaler Heimbächler gingen unter Trainerin Julia Stadtmüller schwarz sonnenbebrillt als "Police Academy" auf Razzia, und der "Bauer vom Land" Heinz Wendling philosophierte über die artgerechte Haltung und Pflege von manchmal so kleinen Hunden, dass er sie eigentlich nur zum Kochtopfschrubben nimmt. Als letztes optisches Schmankerl verabschiedete das von Dilan Korkmaz trainierte NCW-Schautanzballett mit "Schwarzwaldmarie", Bollenhüten und kernigen Drum&Base-Rhythmen nach über vier Stunden exakt getaktetem Powerprogramm ein begeistertes Publikum auf den Heimweg oder an die Bar in der Fremersberghalle.

