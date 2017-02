Oliver Allrich ist neuer Oberschützenmeister

Baden-Baden - Von einigen Veränderungen in maßgeblichen Vorstandspositionen geprägt war die Jahreshauptversammlung der Schützvereinigung Waldheil Baden-Baden 1905 im Schützenhaus im Kellersbildweg. Nach 23 Jahren übergab der seit 1994 als zweiter und seit 2000 als erster Vorsitzender fungierende Norbert Stadler sein Amt des Oberschützenmeisters jetzt an Oliver Allrich.

Was Norbert Stadler in diesen vielen Jahren zur Fortentwicklung des Schützenvereins maßgeblich beigetragen hat, das wurde am Abend in einem vom Vorstand und den Mitgliedern mit herzlichem Dank und würdigendem Applaus begleiteten Rückblick deutlich.

So wurde unter anderem an die Erneuerung des Zufahrtsweges zum Schützenhaus erinnert, die Einführung grüner Sportjacken, die Anschaffung von zwei neuen Luftgewehren und Erneuerungen von Kompressionsanlage und Kugelfängen. Außerdem standen eine Plattenverlegung im Eingangsbereich, die Renovierung des Schützenhausdachs sowie der Bau einer Behindertenrampe auf der Agenda baulich realisierter Maßnahmen.

Und neben den laufenden Verhandlungen mit dem Forstamt und dem Ergebnis eines für den Verein langfristig gesicherten Pachtvertrages stand als besonderes Highlight 2013 die Inbetriebnahme einer elektronischen Schießanlage im Blickpunkt der Norbert-Stadler-Ära. Besonders stolz sei er darauf, dass dieses mit 25000Euro kostenintensive Unterfangen durch lobenswerte Eigenleistungen und dank Sponsorenhilfe zeitnah schul-denfrei geschultert werden konnte, sagte der scheidende Vorsitzende.

Eine auch aktuell gesunde Finanzlage präsentierte Schatzmeisterin Anneliese Bohnert, der Reiner Huck eine rundum korrekte Kassenverwaltung bescheinigte. Laut Schriftführer Volker Brommer zählt der Verein derzeit 45 zumeist aktive Mitglieder. Schießleiter Bernhard Ihle erinnerte an die Meisterschaftsteilnahmen auf Kreis- und Landesebene im vergangenen Jahr. Gerne, so Ihle, wolle man künftig mit einem erhofften Jugendzuwachs wie schon in den Jahren zuvor wieder einmal bei Deutschen Meisterschaften vertreten sein.

Nachdem Reiner Huck die einstimmige Gesamtentlastung des Vorstands festgestellt hatte, nahm Norbert Stadler in letzter Amtshandlung noch einige Ehrungen vor. Seinen ersten Schießleiter, der langjährige, zuverlässige und verdiente Wegbegleiter Bernhard Ihle, ernannte er per Urkunde zum Ehrenschießleiter. Weiterhin verlieh er Manfred Merz für dessen 40-jährige Mitgliedschaft im Namen des Deutschen Schützenbundes die Ehrennadel in Gold sowie die Urkunde der Schützenvereinigung. Und vom Südbadischen Sportschützenverband reichte er noch eine Urkunde an Christine Franckenstein nach für ihren bei den Landesmeisterschaften 2016 errungenen zweiten Platz im LG-Auflageschießen der Seniorinnen B mit 299Ringen.

Unter der Wahlleitung von Reiner Huck endeten die fälligen Wahlen mit folgenden jeweils einstimmigen Ergebnis-sen: Oliver Allrich (neuer erster Vorsitzender sowie in Personalunion weiterhin Jugendleiter), Alexander Winterholler (zweiter Vorsitzender), Anneliese Bohnert (Schatzmeisterin), Volker Brommer (Schriftführer), Michael Billharz (1. Schießleiter), Bernhard Ihle (2.Schießleiter) und Michael Graf (Waffenwart).

Er freue sich auf seine neue Aufgabe, sagte der mit seiner 25-jährigen aktiven Vereinszugehörigkeit nicht unerfahrene neue Vorsitzende Allrich, der dann quasi als seine erste Amtshandlung die harmonisch verlaufene Versammlung beschloss.