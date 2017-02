Warum die Stadt Gebäude leerstehen lässt Von Sarah Reith Baden-Baden - Mehrere fertig hergerichtete Flüchtlingsunterkünfte stehen in der Kurstadt leer. Und das wird wohl auch so bleiben: Dort Flüchtlinge unterzubringen und dafür die derzeit noch im Bau befindlichen Unterkünfte in der Aumattstraße und in Sandweier gleich dem regulären Wohnungsmarkt zuzuführen, kommt für die Verwaltung nicht infrage. Hintergrund Stadtrat Werner Schmoll (SPD) hatte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates eine entsprechende Anfrage gestellt: Warum, so sein Vorschlag, nicht die Wohnungen in der Aumattstraße von der GSE ganz regulär vermieten lassen, wenn doch anderswo Unterkünfte leerstehen? Bürgermeister Michael Geggus betonte aber, es gebe "kaum mehr Leerstände". Die ehemalige Funkstation der Franzosen Im Heitzenacker sei "im Moment das einzige Gebäude, das wir zu viel gebaut haben". Dieses Gebäude, das für rund 2,7Millionen Euro zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut worden ist, sei "weit vom Schuss", so Geggus - deshalb wolle man es nicht besetzen, wenn es nicht unbedingt erforderlich sei. Drei weitere Gebäude erwähnte Geggus in seiner Antwort nicht: Die Häuser Im Rollfeld 25a bis 25c in Oos-West stehen ebenfalls immer noch leer, hieß es vonseiten der Verwaltung erst auf BT-Nachfrage. Der Bürgermeister habe diese in der Sitzung nicht genannt, weil man bereits nach einer neuen Nutzung suche. Wie berichtet, gehören die vier Gebäude Im Rollfeld 25 bis 25c der Stadtbaugesellschaft GSE, die für den Bau 4,6 Millionen Euro investierte. Lediglich das Haus Nummer 25 wird seit September als Verwaltungsgebäude für die Abteilung Asyl- und Obdachlosenwesen genutzt. Laut GSE-Geschäftsführer Markus Börsig gibt es die Überlegung, noch andere Verwaltungsstellen an den Standort zu verlegen - dann könnte womöglich ein zweiter der vier Blocks für Büros umgenutzt werden. Aumattstraße: Erstes Gebäude im März fertig Geplant waren die Gebäude Im Rollfeld ebenso wie Im Heitzenacker als Erstunterbringung für Flüchtlinge - also nicht für lägerfristiges Wohnen. Bürgermeister Geggus machte in der jüngsten Gemeinderatssitzung allerdings deutlich, dass solche Unterkünfte dank einer Gesetzesänderung mittlerweile auch als sogenannte Anschlussunterbringung genutzt werden könnten. Dort leben Flüchtlinge, deren Asylverfahren länger als 24 Monate dauert oder bereits abgeschlossen ist. Und da die Zahl der Neuankömmlinge stark zurückgegangen ist, werden überwiegend solche Anschlussunterbringungen benötigt. Deshalb wird derzeit in der Aumattstraße und in Sandweier gebaut. Laut GSE-Chef Börsig soll das erste Gebäude in der Aumattstraße schon Anfang März fertig werden, das zweite Anfang Mai. In der Rheintalstraße werde noch bis zum Herbst, womöglich bis Ende des Jahres gebaut. Es handle sich bei diesen Anschlussunterkünften um "ganz normale Wohnungen", die sich grundsätzlich auch gut regulär vermieten ließen, erläuterte Börsig. Allerdings übernehme das Land für die Projekte 25Prozent der Gesamtkosten. Wenn sich die Stadt nun umentscheiden und die Wohnungen regulär vermieten wollte, müsste sie die Fördergelder zurückgeben - dafür hat man sich bei einem dritten Projekt in der Alemannenstraße entschieden. Werden die Häuser dagegen wenigstens einige Jahre für Flüchtlinge genutzt, dürfen sie später als sozialer Wohnungsbau umgenutzt werden, ohne dass man Geld zurückgeben muss. Bleiben die Gebäude Im Rollfeld leer und werden nicht anders genutzt, übernimmt die Baukosten nach derzeitigem Stand zumindest teilweise ebenfalls das Land - schließlich haben die Kommunen auf Zuruf des Landes Unterkünfte errichtet, erläutert Iska Dürr, Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales. Wie viel und wann Geld erstattet wird, steht laut Dürr aber noch nicht fest. Kommentar

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben