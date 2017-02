54 neue Wohnungen für Senioren Baden-Baden (hol) - Die Firma Ideal-Wohnbau plant den Bau einer neuen Senioren-Wohnanlage in der Wörthstraße. Das bestätigte Jürgen Franken, der Prokurist des Unternehmens, auf Nachfrage des BT. Bauausschuss und Gemeinderat sollen die Planung für das Projekt noch im Februar billigen. Franken hofft, dass noch im Herbst mit dem Bau begonnen und die Wohnanlage Ende 2018 eröffnet werden kann. (hol) - Die Firma Ideal-Wohnbau plant den Bau einer neuen Senioren-Wohnanlage in der Wörthstraße. Das bestätigte Jürgen Franken, der Prokurist des Unternehmens, auf Nachfrage des BT. Bauausschuss und Gemeinderat sollen die Planung für das Projekt noch im Februar billigen. Franken hofft, dass noch im Herbst mit dem Bau begonnen und die Wohnanlage Ende 2018 eröffnet werden kann. Vorgesehen sind auf einem dreieckigen Grundstück zwischen der Oos und der Wörthstraße drei Wohngebäude - eines zur Oos hin mit sechs Stockwerken, die beiden anderen mit jeweils vier Etagen. Darin sind 54 seniorengerechte Wohnungen, davon sechs rollstuhlgerecht, vorgesehen. In einem Verbindungsbau zwischen zwei Baukörpern soll ein Gemeinschaftsraum entstehen. Die beiden anderen Gebäude werden durch eine Pergola verbunden. Im Rahmen des Bauprojekts wird entlang der Oos am Rande des Grundstücks zur Schwarzwaldstraße hin ein Fußweg angelegt. Das stellt den ersten Teil des von der Stadtverwaltung langfristig geplanten sogenannten "grünen Bands entlang der Oos" dar, das in der Zukunft in Form eines durchgehenden Fußwegs vom Wörthböschelpark über den Ooswinkel bis zum Ebertplatz reichen soll. Mit einem möglichen Betreiber der Wohnanlage würden noch Gespräche geführt, sagte Franken. Mit wem, das wollte er nicht sagen - ebenso wenig wollte er über die Baukosten für das Projekt sprechen.

