Schwarzwaldverein sucht Vorsitzenden

Steinbach - Um das Jahr Revue passieren zu lassen und Zukunftspläne zu besprechen, haben sich jüngst die Mitglieder des Schwarzwaldvereins Ortsgruppe Yburg zu ihrer Jahresversammlung getroffen. Vorsitzende Erika Harbrecht gab ihr Amt ab. Jetzt wird nach einem Nachfolger für sie gesucht.

Am 8. Juni 1864 in Freiburg im Breisgau gegründet, gilt der Schwarzwaldverein mit seinen mehr als 65 000 Mitgliedern als Partner für Landschaft, Natur und das Wandern. Der Hauptverein untergliedert sich in insgesamt 220 eigenständige Schwarzwaldvereine, die regional in 16 Bezirken organisiert sind. Die Ortsgruppe Yburg zählt mit ihren 186 Mitgliedern zu einem dieser eigenständigen Schwarzwaldvereine.

Mehr als 30 naturbegeisterte Männer und Frauen der Ortsgruppe Yburg kamen nun zusammen, um diverse Tagesordnungspunkte im Rahmen der Versammlung zu besprechen, die von Erika Harbrecht eröffnet wurde. Dort gab sie das Ende ihrer Amtszeit bekannt. Erika Harbrecht war bis dato die erste Vorsitzende des Vereins.

Wanderwart Karl Keller blickte auf die vergangenen vier Jahre seiner Amtszeit zurück und sagte, dass er viel gelernt und große Unterstützung der übrigen Vereinsmitglieder erfahren habe. Er dankte dem "gut organisierten Stamm" der Wanderführer und freute sich auf zukünftige, interessante Touren. Keller legte den Anwesenden ans Herz, sich verstärkt um die Nachwuchsförderung zu kümmern und Menschen für den Schwarzwaldverein zu begeistern. Anschließend folgte der Bericht des Wegewarts Hans-Peter Kugel, den Erika Harbrecht vortrug. Innerhalb der vergangenen drei Jahre hat Kugel mehr als 125 Stunden Zeit investiert, um Wanderwege zu betreuen und zu pflegen.

Harbrecht übergab das Wort schließlich Manfred Graf. Er berichtete über Themen aus dem Bereich des Naturschutzes. Es folgte der Bericht des Kassenwarts Andreas Hirt, der detailliert über das vergangene Geschäftsjahr informierte. Er gab bekannt, dass er wegen beruflicher Gründe sein Amt nicht weiterführen könne, seinem Nachfolger aber beratend zur Seite stehe. Der gesamte Vorstand des Vereins sowie der Kassenwart wurden einstimmig entlastet.

Als Nächstes standen Vorstandswahlen an. Mit Ausnahme von Erika Harbrecht und Andreas Hirt waren alle Mitglieder bereit, ihr Engagement weiterzuführen. Für die Ämter des Vorsitzenden und des Kassenwarts fanden sich an diesem Abend jedoch noch keine Nachfolger.

Zum Schluss der Mitgliederversammlung bedankte sich Harbrecht bei Hirt für seine langjährige und zuverlässige Tätigkeit als Kassenwart. Zum Abschied und als Zeichen der gelungenen Zusammenarbeit überreichte Keller den beiden Mitgliedern Wein- und Blumengeschenke.