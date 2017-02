Mit Handfeger und Lappen Partitur bereinigt

Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Schick uns die Stimmung - den Fasching haben wir schon!" Weil sein Rentier einen Platten hatte, kam der Weihnachtsmann halt erst im Februar. Berth Wesselmann vom Theater hat schon tolldreistere Dinge geleistet als am Sonntagvormittag im Rauschebart just auf der Bühne des Weinbrennersaals im Baden-Badener Kurhaus zu landen, wo Chefdirigent Pavel Baleff gerade in Frack und Zylinder anhob, den bunten Haufen wildkostümierter Musiker einigermaßen auf Notenlinie zu bringen. Immerhin konnte sich Santa Claus im Verlauf des restlos ausverkauften Fasnachtskonzerts der Philharmonie als humoristischer Moderator nützlich machen. Kaum im neuen Anzug, demonstrierte er nachhaltiges Rollenstudium: Was sich für den Milchmann Tevje in "Anatevka" ziemte, klang auch als Recycling-Text "Wär' doch immer Fasching, dideldudeldei" gar nicht so übel. Inzwischen hatte der Chefdirigent am Notenpult die Hoheit zurückerobert und ließ es heftig klopfen - nicht krachen - aufs Holz. Schwungvoll und mitreißend fiedelten Erdbeere und Hexe, Müllmann und Mumie, Pizza und Pinguin die Rossini-Ouvertüre zur Oper "Il Signore Bruschino". Bemüht die eingangs erflehte Stimmung zu entfachen, war jetzt das Publikum gefordert. Wer es wagte, den Titel des folgenden Musikstücks pantomimisch zu deuten, konnte eine CD gewinnen. Auf diese Weise gelang es selbsterklärend das "Katzen-Duett", wiederum von Gioachino Rossini, Szenen aus "Don Quichotte" von Leon Minkus und Beschwingtes aus der Feder des Wiener Strauß' zu deuten. Welch Popanz nahte da aus dem Hintergrund? Don Quichotte, der Ritter von der traurigen Gestalt, barfuß und ziemlich abgerissen, ging das Risiko ein, sich dirigierend zu Füßen der von ihm als Dulcinea von Toboso auserkorenen Bratscherin zu werfen. Er wurde nicht erhört, dafür aber die Musik, die mit Tänzen von Aram Khatchaturian die Leute in Stimmung brachte. Stimmung! Man müsste sich mal nach dem Volkshochschulkurs erkundigen, auf dem man auch als eher bildungsfern eingestufter Werktätiger das Dirigieren erlernen kann - so wie die Cleaning-Lady, die sich Besen schwingend übers Podium hermachte, erst mit Handfeger und Lappen die Partitur (be)reinigte und dann voll Entzücken angesichts ihrer wachsenden Fähigkeiten das Orchester antrieb, bis alles im Eimer war, und die beachtliche Fähigkeiten offenbarte. In dieser Rolle fühlte sich Baleff wohler als in der sperrigen Ritterrüstung. Man sollte ihm häufiger Gelegenheit geben, sein wahrlich zwerchfellerschütternd komisches Talent auszuleben. Einen Pinguin, der höchst virtuos als Solist eines Klarinetten-Konzerts auftritt, das gibt es nur im Fasnachtskonzert der Philharmonie. Wohltönend entwich der Atem aus dem riesigen Luftsack, mit dem sich Annette Konrad als Pinguin tarnte. Langsam stieg der Stimmungspegel im Saal. Mini-Käpt'n und Schmetterling- Mädchen vom sogenannten Narrensamen lieferten sich ein Kämpfchen, bei dem aber nur der Teddy zu Boden ging, und die Harfenistin signalisierte mit dem LED-Geblinke ihrer Fühler Lust auf ein Tänzchen. Jetzt zeigte die Pavel-Baleff-Big-Band, dass sie nicht nur Mozart und Mahler drauf hat, sondern auch Gershwin, Goodman oder Leroy Anderson. Nun gab's kein Halten mehr, aber so richtig zum Mitklatschen eigneten sich die Dauerbrenner der Strauß-Familie, und dabei zeigte sich das sparsam kostümierte Publikum äußerst aufmerksam und musikalisch. "Stimmung", hatte Berth Wesselmann gefordert. Da konnte er die Baden-Badener mal so richtig kennenlernen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Närrische Stunden für Flüchtlinge Rastatt (fuv) - Wie erklärt man Flüchtlingen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, eigentlich Fasnacht? Die ehrenamtliche Betreuerin Rosemarie Alisch vom DRK-Ortsverein hat sich das zusammen mit Siedlerhexen und Schellenteufeln zur Aufgabe gemacht (Foto: fuv). » Weitersagen (fuv) - Wie erklärt man Flüchtlingen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, eigentlich Fasnacht? Die ehrenamtliche Betreuerin Rosemarie Alisch vom DRK-Ortsverein hat sich das zusammen mit Siedlerhexen und Schellenteufeln zur Aufgabe gemacht (Foto: fuv). » - Mehr Malsch

Umzug mit über 2 000 Teilnehmern Malsch (ar) - Die GroKaGe Malsch lockte am Sonntag Menschenmassen zum Umzug anlässlich ihres 88-jährigen Bestehens. Rund 120 Gruppen mit mehr als 2 000 Teilnehmern bildeten den Lindwurm, der sich drei Stunden lang durch die Menschenmassen schlängelte (Foto: Gangl). » Weitersagen (ar) - Die GroKaGe Malsch lockte am Sonntag Menschenmassen zum Umzug anlässlich ihres 88-jährigen Bestehens. Rund 120 Gruppen mit mehr als 2 000 Teilnehmern bildeten den Lindwurm, der sich drei Stunden lang durch die Menschenmassen schlängelte (Foto: Gangl). » - Mehr