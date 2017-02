Ja zur Sanierung der Straße nach Vimbuch

Baden-Baden - Einstimmig hat sich der Ortschaftsrat Rebland in seiner Sitzung am Montagabend für die Sanierung der Kreisstraße 9608 Süd/B3 zwischen der Kreisgrenze Bühl/Baden-Baden bei Vimbuch und der Karcher-Kreuzung in Steinbach ausgesprochen. Die Straße ist durch Hitzeeinwirkung im vergangenen Sommer beschädigt worden. Die Folge: Höchstgeschwindigkeit momentan 50Stundenkilometer für Lastwagen und Pkw, 30km/h für Motorräder.

"Eine sehr wichtige Maßnahme", sagte Ortsvorsteher Ulrich Hildner zu dem Vorhaben. Wie berichtet, wird die für Mai und Juni geplante Erneuerung der rund 2,2 Kilometer langen Strecke rund 1,5 Millionen Euro kosten. Der Anteil der Stadt Baden-Baden beträgt rund 600000 Euro, falls die Schäden größer sind als erwartet könnten sie auf 900000 Euro steigen.

Kerstin Luthardt, Leiterin des städtischen Fachgebiets Tiefbau, war eigens mit zwei Mitarbeitern in die Sitzung gekommen, um zu informieren und für alle möglichen Fragen gerüstet zu sein. Sie erklärte, dass durch die große Hitze Bitumen ausgetreten, in der Folge der vorhandene Split abgesackt und die Fahrbahnoberfläche dann glattgefahren worden sei. Aufgrund der eingeschränkten Griffigkeit der Straße seien dann die Geschwindigkeitsbegrenzungen (zeitweise 30km/h für alle Verkehrsteilnehmer) angeordnet worden. Diese hatten in der Region für viel Unmut gesorgt.

Es werden acht bis zehn Zentimeter dicke neue Deckschichten und eine vier Zentimeter dicke Tragschicht aufgetragen, erläuterte sie. An den Ampeln sollen die Kontaktschleifen erneuert werden, beantwortete sie eine Frage von Ortschaftsratsmitglied Michael Velten (Grüne). Während der Bauarbeiten von zwei der insgesamt drei Streckenabschnitte muss die Straße voll gesperrt werden. Es werden Umleitungen eingerichtet. Der "kritischste Abschnitt", so Luthardt, sei der Bauabschnitt III von der Karcher-Kreuzung in Steinbach bis zum Abzweig ins Industriegebiet, dessen Sanierung wie die anderen beiden Strecken etwa drei Wochen dauern werde. Es sei geplant, dass der Bus während der Straßensperrung parallel auf einen asphaltierten Feldweg ausweicht. "Wir sind schon Probe gefahren", so die Fachgebietsleiterin. "Das sei wie ein kleiner Bypass für den Bus", sagte Ortsvorsteher Hildner.

Velten schlug vor, bei der Gelegenheit die Ampelanlage (von Vimbuch kommend) 20Meter zurückzusetzen, damit Radfahrer in Zukunft gefahrlos die Karcher-Kreuzung passieren könnten. "Das wird wahrscheinlich teuer, aber das Regierungspräsidium Karlsruhe hat damals seine Aufgabe nicht erledigt", erklärte Velten im Rückblick auf den Bau der Kreuzung vor Jahren ohne Berücksichtigung der Radfahrer. Veltens Fraktionskollege Günter Seifermann schlug vor, auf der Straße von Vimbuch kommend eine verkehrsgerechte Möglichkeit zum Linksabbiegen ins Gewerbegebiet Bollgraben zu ermöglichen und den Radweg, der momentan an der Einmündung nach Weitenung endet, bis zum genannten Gewerbegebiet weiterzuführen.

Kerstin Luthardt sagte, dass beide Vorhaben mehr als 70000 Euro kosten würden und deshalb ein Projektbeschluss notwendig sei. Auch angesichts des Zeitfaktors würde eine solche Planung schwer umsetzbar sein, erklärte sie. Abgesehen davon, dass die Sanierung relativ kurzfristig durchgeführt werden müsse und man schon die Mittel habe "zusammenkratzen" müssen, stehe kein Geld zur Verfügung.

Dem widersprach Seifermann. Vorher habe es auch keine Mittel gegeben, "jetzt sind plötzlich 900000 Euro da", stellte er fest, "die Luft ist immer drin". Man würde mehr sparen, wenn man diese Maßnahmen gleich mitmachen würde, als sie sich später vorzunehmen.

Die Tiefbauamtsleiterin verdeutlichte, dass Richtung Bollgraben gar keine Linksabbiegespur geplant sei. Seifermann setzte nach, dass man nicht links abbiegen dürfe, weil es dort keine Linksabbiegespur gebe, die aber Sinn machen würde, weil es in dem Gewerbegebiet ein Gastronomieunternehmen gebe, das gut frequentiert werde.

Der Bau- und Umlegeausschuss wird sich am 16. Februar und der Baden-Badener Gemeinderat am 20.Februar mit dem Thema beschäftigen.