Feine Risse: Tonnenschwere Schilderbrücken müssen weg

Baden-Baden - Feine Risse im Stahl: Insgesamt sechs der tonnenschweren Schilderbrücken über der B500 und der Lange Straße sind nicht mehr sicher. Sie werden in der zweiten Februarhälfte abgebaut und durch Provisorien ersetzt. Die Arbeiten werden jeweils nachts ablaufen.

"Wir haben keinen Spielraum", machte Hans-Joachim Moritz vom städtischen Fachgebiet Tiefbau gestern vor Ort gegenüber der Presse deutlich. Die Stahlkonstruktionen über den Fahrbahnen müssten aus Sicherheitsgründen möglichst schnell abgebaut werden. Ein Abwarten bis zur Einführung des neuen Verkehrsleitsystems, in dessen Rahmen ohnehin ein Teil der Schilder ausgetauscht werden muss, könne man nicht verantworten. Bis zu zehn Zentimeter lange Haarrisse in den Stahlkonstruktionen, an denen die Schilder hängen, seien bei einer Sonderprüfung im September vergangenen Jahres gefunden worden, sagte Fachgebietsleiterin Kerstin Luthardt. Zu groß sei die Gefahr, dass die bis zu 16 Quadratmeter großen Schilder bei heftigem Wind herunterfallen oder die teilweise mehr als drei Tonnen schweren Stahlkonstruktionen umknicken. Zumal sich Unwetter mit großen Windstärken häuften und deshalb die bei Prüfungen anzusetzenden rechnerischen Windlasten erhöht worden seien, so Luthardt. "Deshalb ist die Grenzbelastung für die Bauwerke ohnehin schon erreicht."

Betroffen sind insgesamt sechs der 1992 nach der Eröffnung des Michaelstunnels aufgestellten Schilderbrücken - vier davon an der B500 (an der Feuerwehr, vor dem Ebertplatz, am Ebertplatz und am Verfassungsplatz), zwei an der Lange Straße (in Höhe Beethovenstraße und am Festspielhaus). Sie werden ab kommenden Montag peu à peu abgebaut. Die Arbeiten finden nachts in der verkehrsarmen Zeit jeweils zwischen 22 und 3Uhr statt. B500 und Lange Straße werden dazu voll gesperrt. Die Autos werden über die Rheinstraße, die Eisenbahnstraße beziehungsweise die Balzenberg- und Karlstraße umgeleitet.

Vor allem letztere Umleitung, die wahrscheinlich an zwei Nächten nötig wird, bereitet der Stadtverwaltung ein wenig Kopfzerbrechen, weil die beiden Straßen eigentlich nicht für Gegenverkehr ausgerichtet sind. Die betroffenen Anwohner dürfen in den beiden Nächten (zum 15. und zum 16. Februar) nicht wie sonst am Straßenrand parken, sondern müssen ihre Autos in der Tiefgarage des Roomers parken. "Kostenlos natürlich", wie Manfred Schmalzbauer von der städtischen Verkehrsbehörde erläuterte.

Nach der Demontage der alten, schadhaften Schilder wird die Verwaltung dann jeweils neue, provisorische Hinweistafeln aufbauen. Insgesamt kostet die Aktion zwischen 100000 und 120000 Euro, wie Moritz auf Nachfrage sagte.