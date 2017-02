Aufwärmübungen fürs Deutsch-Abitur

Baden-Baden - Rund 3000Schüler, die mittlerweile selbst aus der Landeshauptstadt anreisen, erleben in diesem Jahr das Festival "Fit fürs Abi in fünf Tagen" am Baden-Badener Theater .

Hier wurde diese Prüfungsvorbereitung für Deutsch-Abiturienten vor acht Jahren aus der Taufe gehoben, inzwischen haben andere Städte das erfolgreiche Sternchenthemenfestival kopiert. Rund um die abiturrelevanten Stoffe bietet das Theater den Teilnehmern die Möglichkeit, "Homo Faber", "Dantons Tod", "Agnes" und "Naturlyrik" von ganz unterschiedlichen Seiten her zu beleuchten. Sei das in Workshops, Vorträgen, Hörspielen, bei der Präsentation der Bühnenfassung, dem Lyrik-Quiz oder an der "Hör-Bar".

Zwischen den Programmpunkten lädt die Festivallounge zum Chillen ein, die am Eröffnungstag am späten Nachmittag aus allen Nähten platzte. So wie am Eingang zwei üppig bestückte Obst- und Getränkekörbe optisch einladend zum Zugreifen aufforderten, gab es auch in der Lounge des Spiegelsaales kostenlos alkoholfreie Getränke.

Nicht zum ersten Mal beteiligte sich in diesem Jahr keine Baden-Badener Schule an den Workshops. Bei ihren Besuchen der Vorträge und Aufführungen begründeten manche Jugendlichen das mit ihrer bereits sehr guten Vorbereitung in der jeweiligen Schule. Die Neulinge aus Stuttgart, Sindelfingen, Bad Säckingen oder Lörrach nutzten dagegen gerne auch diese Möglichkeit. Unter Anleitung von Theaterpädagogin Isabell Dachsteiner wurden im TiK die Vorstellungsfähigkeit geschult, Figurenarbeit geleistet, im Klatschkreis die Konzentration auf das Wesentliche geübt oder eine "Geräuschmaschine" angeworfen unter Einsatz der Stühle und des eigenen Körpers.

Keine Baden-Badener Schüler bei Workshops

Dachsteiner hatte drei Schlüsselszenen aus Homo Faber ausgewählt: Neben dem Treffen Fabers mit seiner großen Liebe Hanna Piper nach 21 Jahren war das seine erste Begegnung mit Sabeth auf dem Schiff sowie das Schachspiel in der Wüste nach dem Flugzeugabsturz. Den Jugendlichen bot sie zwei Varianten der szenischen Erarbeitung: entweder als eigene Adaption in Form einer szenischen Lesung mit Soundelementen oder als Inszenierung des Textes der Bühnenfassung. In Dreiergruppen wurde geprobt, und es war erstaunlich, mit welcher dramaturgischen Kreativität die Jugendlichen bei ihrer Umsetzung zu Werke gingen. Geschickt ließ die Theaterpädagogin die Gruppe erst ein positives Feedback geben, um dann Verbesserungsvorschläge aus den eigenen Reihen anzuregen.

Nach dieser Einstimmung in den Festivaltag ging es - nach einem Abstecher in die Lounge - ins Haupthaus zum Vortrag von Dr. Oliver Müller, der am philosophischen Seminar der Uni Freiburg lehrt. Er beleuchtete den Typus des im 19. Jahrhundert entstandenen Begriffs Homo Faber, der die Natur als freie Verfügungsmasse für seine technische Expansion ausnutzt und streng der Ratio verhaftet ist. Müllers Thesen kamen zumeist gut an, die Jugendlichen empfanden seine analytische Aufbereitung des Themas als wertvolles Hintergrundwissen.

Nach der packenden Bühnendarbietung vor voll besetztem Haus, einer Wiederaufnahme aus dem Jahr 2012, fand sich dann allerdings nur noch eine Handvoll Interessierter zum Nachgespräch. Dabei wurde spezifisches Rollenverhalten ebenso erörtert wie die Umsetzung der Charaktere - wobei Hauptdarsteller Thomas Höhne verdeutlichte, der Schauspieler sei keine Marionette des Regisseurs, der das Stück nur aus einem anderen Blickwinkel betrachte.