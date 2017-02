Krach beim THW: Ortsbeauftragter bittet um Abberufung

Baden-Baden (fs) - Der Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerk (THW) Baden-Baden, Jürgen Heid, hat beim THW-Landesverband Baden-Württemberg um seine Abberufung gebeten. Ihm sei das Vertrauen mehrerer THW-Helfer entzogen, und eine weitere Zusammenarbeit sei infrage gestellt worden. Auch Gespräche mit Landeshelfersprecher Walter Nock hätten zu keiner Einigung geführt, schreibt Heid in einem Brief, der dem Badischen Tagblatt vorliegt. Daraus resultiere, "dass ich für mich und zum Schutz des Ansehens des THW meine Abberufung als Ortsbeauftragter beantragt habe", heißt es darin weiter. (fs) - Der Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerk (THW) Baden-Baden, Jürgen Heid, hat beim THW-Landesverband Baden-Württemberg um seine Abberufung gebeten. Ihm sei das Vertrauen mehrerer THW-Helfer entzogen, und eine weitere Zusammenarbeit sei infrage gestellt worden. Auch Gespräche mit Landeshelfersprecher Walter Nock hätten zu keiner Einigung geführt, schreibt Heid in einem Brief, der dem Badischen Tagblatt vorliegt. Daraus resultiere, "dass ich für mich und zum Schutz des Ansehens des THW meine Abberufung als Ortsbeauftragter beantragt habe", heißt es darin weiter. Obwohl er sich eigentlich eine rund 15-jährige Amtszeit vorgestellt habe, ist für ihn nun nach dreieinhalb Jahren Schluss - zumindest beim THW Baden-Baden. Das Netzwerk mit der Politik, allen Ämtern und Dienststellen werde ihm sehr fehlen, schreibt Heid weiter. Die Arbeit habe ihm immer viel Freude bereitet, "ich bin mir sicher, dass die Bundesanstalt THW und der Ortsverband wesentlich davon profitiert haben". Er werde einen ordentlich geführten Ortsverband an seinen Nachfolger übergeben und zunächst einmal bis Mai eine Auszeit nehmen. "Danach werde ich sehen, wie es mit mir beim THW weitergeht." Der Ortsbeauftragte des THW Rastatt, Thorsten Dossow, bestätigte unterdessen gegenüber dem Badischen Tagblatt, dass sich Heid unter anderem bei ihm schon wegen der Übernahme eines von mehreren vakanten Posten in Rastatt gemeldet habe. Die kommissarische Leitung des THW Baden-Baden hat für die kommenden zwei bis drei Monate Markus Schäfer übernommen. So lange soll es ungefähr bis zur Wahl eines Nachfolgers dauern.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Dienstleister in der Offensive Rastatt (ema) - Premiere bei RA³: Erstmals wird der Gewerbeverein parallel zur Handwerkermesse am 25. und 26. März eine Leistungsschau für Dienstleister ausrichten. "Wir sind ausgebucht", freut sich der RA³-Vorsitzende Thomas Richers. Mehr als 50 Teilnehmer machen mit (Foto: av). » Weitersagen (ema) - Premiere bei RA³: Erstmals wird der Gewerbeverein parallel zur Handwerkermesse am 25. und 26. März eine Leistungsschau für Dienstleister ausrichten. "Wir sind ausgebucht", freut sich der RA³-Vorsitzende Thomas Richers. Mehr als 50 Teilnehmer machen mit (Foto: av). » - Mehr Rastatt

Lärmsanierung in Ortsdurchfahrt Rastatt (ema) - Die vom Regierungspräsidium geförderten Lärmschutzmaßnah men in der Ortsdurchfahrt von Rastatt biegen in diesem Jahr auf die Zielgerade ein. Allerdings ist nach Angaben der Behörde bislang erst knapp ein Drittel der betroffenen Häuser saniert worden (Foto: ema). » Weitersagen (ema) - Die vom Regierungspräsidium geförderten Lärmschutzmaßnah men in der Ortsdurchfahrt von Rastatt biegen in diesem Jahr auf die Zielgerade ein. Allerdings ist nach Angaben der Behörde bislang erst knapp ein Drittel der betroffenen Häuser saniert worden (Foto: ema). » - Mehr