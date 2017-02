Dialog mit den Winzern wichtig

Baden-Baden - Seit 1. Januar ist Katharina Kohl beim Landwirtschaftsamt Rastatt Weinbauberaterin und damit auch zuständig für die Anliegen der hiesigen Winzer. Die 31-Jährige hat sich vorgenommen, den Dialog mit den Winzern in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen.

Bei Fragen möchte Katharina Kohl nicht nur am Telefon beraten, sondern direkt mit den Winzern sprechen. "Ich habe vor, viel draußen und vor Ort präsent zu sein", sagt die Weinbauberaterin im Gespräch mit dem BT.

Sie weiß, dass gerade auch die Nebenerwerbswinzer heutzutage über ein umfangreiches rechtliches Wissen zu Verordnungen bezüglich Düngung und Rebenschutz verfügen müssen. Hier will sie mit persönlichen Gesprächen unterstützend tätig sein, damit nur die Mengen an Pflanzenschutzmitteln angewandt werden, die auch nötig ist. Katharina Kohl nennt den ressourcenschonenden Umgang "integrierten Weinbau". Je früher und besser die Weinbauern die Weinstockschädlinge und Pilzkrankheiten erkennen würden, desto eher ließe sich mit geringen Mengen das richtige Mittel anwenden.

Als wichtiges Hilfsinstrument dient für die Weinbauingenieurin ein vom zuständigen Landesministerium unterstütztes Prognosesystem, das anhand von Wetterdaten an verschiedenen Standorten über die Risiken von Schädlingen und Krankheiten informiert. Das Freiburger Weinbauinstitut pflegt unter anderem dieses über das Internet abrufbare Informationssystem.

Mit dem Weinbauinstitut ist Katharina Kohl bestens vertraut. Denn nach ihrem Weinbauingenieursstudium in Geisenhein und einem vorherigen zweisemestrigen Zwischenstopp im Studium der Physik in Freiburg, arbeitete sie seit 2011 dort in der Versuchskellerei und forschte mit dem Ziel die Weinqualität zu verbessern. Unter anderem gab sie Seminare für Sensorik.

An der neuen Arbeitsstelle reizt die Weinbauberaterin die Kombination von Theorie, sprich verwaltungstechnische Belange, einerseits und die Praxis an den Winzerhöfen und in den Rebbergen andererseits. Inzwischen hat sich Katharina Kohl in ihrem neuen Wirkungskreis eingelebt. "Die Kollegen haben mich aufgenommen", sagt die gebürtige Freiburgerin. Ihr Einzugsgebiet ist enorm und erstreckt sich von der nördlichen Ortenau, über das Murgtal, bis hin zum Enzkreis. Die meisten Winzerinnen und Winzer werden die neue Weinbauberaterin spätestens bei der alljährlichen Rebenbegehung im August kennenlernen.

Katharina Kohl kam über den "Wein an den Weinbau". Was sie daran fasziniert? "Wein ist so vielseitig, in ihm vereint sich die Natur und im Wein spiegelt sich das Jahr".