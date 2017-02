Rätselraten um die zweite Mauer



Von Sarah Reith Baden-Baden - Die archäologische Detektiv-Arbeit auf dem Leopoldsplatz geht weiter: Mittlerweile ist wieder ein großer Mauerabschnitt freigelegt worden. Heute werden diese Überbleibsel der Vergangenheit abgetragen: Sie machen Platz für den nächsten Teil des begehbaren Infrastrukturkanals, in dem künftig Leitungen verlaufen sollen. Die Funde geben den Experten unterdessen noch Rätsel auf. Abschnitt für Abschnitt - allerdings nur in dem Bereich, in dem baustellenbedingt ohnehin gegraben werden muss - werden auf dem Leo derzeit historische Mauern erkundet, dokumentiert, vermessen und dann abgerissen. Die Oberaufsicht hat dabei das Landesamt für Denkmalpflege, die Ausführung hat das Büro für Bauforschung, Dokumentation und Konzeption (BDK) aus Heidelberg übernommen. Dabei ist zwar schon einiges zutage getreten, manche Rätsel sind aber noch nicht komplett gelöst, wie Archäologe Matthias Klefenz, der die Ausgrabungen vor Ort betreut, gestern erläuterte. Insbesondere ist fraglich, aus welchem Jahrhundert die massive Mauer stammt, die ein älteres Mauerfundament aus der Römerzeit durchschneidet. Wie berichtet, hat Klefenz Hinweise darauf gefunden, dass das erste, ältere Gebäude zerstört wurde. Die große Mauer, die über dieser Ruine errichtet wurde, ist laut Klefenz aus dem gleichen Material und genauso aufgebaut. Deshalb hatte er auch zunächst vermutet, dass es sich um ein zweites römisches Gebäude handeln könnte, womöglich aus der Zeit des Wiederaufbaus nach den Alemannen-Einfällen. Nun, nachdem ein größerer Abschnitt des Gemäuers freigelegt ist, sieht es allerdings anders aus: Der zeitliche Abstand zwischen den beiden Gebäuden könnte doch größer sein, sagte Klefenz gestern: Die zweite Mauer, die mehrere Meter hoch ist und etwa einen Meter dick, sei wohl doch eher dem Mittelalter und nicht der Antike zuzuordnen. Aus welchem Jahrhundert sie genau stammt, ist derzeit noch unklar. Klefenz hofft deshalb, dass sich in der Baugrube der Mauer Scherben finden, die eine genauere Datierung ermöglichen. Bereits in der kommenden Woche, so vermutet er, könne man mehr sagen. Einen weiteren interessanten Hinweis in Bezug auf die älteren, definitiv römischen Fundamente hat der Archäologe dieser Tage bereits entdeckt: eine große Ziegelplatte, wie sie in römischen Gebäuden mit einer sogenannten Hypokaustenheizung verwendet wurde. Diese antike Fußbodenheizung muss also irgendwo im Umfeld des heutigen Leopoldsplatzes verbaut gewesen sein - vielleicht sogar in dem nun freigelegten Gebäude selbst, das damit auf jeden Fall ein hochwertiger Bau gewesen sein dürfte. Heute Vormittag werden die Fundamente dieses Gebäudes, ebenso wie die wohl mittelalterliche Mauer darüber, abgerissen. Morgen soll ein weiteres Element des Infrastrukturkanals an dieser Stelle eingebaut werden. Die Archäologen werden sich dann im Laufe der kommenden Woche dem nächsten Abschnitt der Ausgrabung widmen - und dabei vielleicht noch einige weitere Puzzleteile der Stadtgeschichte zutage fördern.

