Balger Straße: Wohnpark soll weiter wachsen

Baden-Baden

Leerstand in Unterkünften Baden-Baden (sre) - Mehrere fertig hergerichtete Flüchtlingsunterkünfte stehen in der Kurstadt leer - beispielsweise die Neubauten in der Straße Im Rollfeld (Foto: Reith). Und das wird wohl auch so bleiben. Das liegt nicht nur an der zurückgehenden Zahl von Flüchtlingen.

Sinzheim

Mutterhaus wird verkauft Sinzheim (red) - Die künftige Nutzung des ehemaligen Schwesternhauses auf dem St.-Vinzenz-Gelände an der Kirchstraße in Sinzheim steht weitgehend fest. Jetzt kümmert sich die Gemeinde um das denkmalgeschützte Haus (Foto: cri) an der Hauptstraße. Es soll verkauft werden.