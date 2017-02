Walter Röhrl dicht umlagert

Zum ersten Mal mit von der Partie war die Rallye-Legende Walter Röhrl, der das Vorbild der Route, die traditionelle Rallye Monte Carlo, in den 1980er-Jahren gleich viermal gewann. Er wollte die 1730 Kilometer lange Weltmeisterroute über den Col de Turini 30 Jahre nach seinem letzten WM-Erfolg nur zum Spaß und ohne Stress einfach noch mal befahren. Ein zweites Mal will er sich das historische Spektakel aber nicht wieder antun, kommentierte der vierfache Rallye-Weltmeister den viertägigen Gleichmäßigkeits-Ausflug an die Côte d'Azur. Immer habe er Mühe gehabt, nicht zu viel Gas zu geben.

Zahlreiche Fans umlagerten seinen WM-Audi Quattro, der von Audi als Winterauto komplett neu aufgebaut wurde. So fuhren im Windschatten des Ex-Weltmeisters, ebenfalls nur aus Spaß an der Freud, ohne ausgeprägten Siegeswillen, auch der Kabarettist Urban Priol mit einem BMW 2000 Tilux, der zweifache Histo-Monte-Sieger Matthias Kahle mit dem "Porsche des Ostens", einem Å koda 130 RS, oder die beiden Motorrad-Asse Esteve "Tito" Rabat und auf dem Beifahrersitz Stefan Prein. Priol, gefragt, welche Gags er an den Etappenenden für die Rallye-Kollegen und Zuschauer parat habe, meinte nur: "Mal sehen. Jetzt wird erst einmal gefahren."

Vom uralten, auf 60 PS "gepimpten" Rallyekäfer, Baujahr 1954, bis zum 1995er Allrad-Subaru Impreza fanden sich viele Modelle am Start, die bei den vielen filmenden und fotografierenden, nostalgisch veranlagten Autofreaks und Autogrammjägern strahlende Gesichter auslösten. Zu den Klassikern aus fünf Jahrzehnten gehörten zum Beispiel auch ein rustikaler Buckel-Volvo PV 544, diverse antike Porsche-Modelle, das erste, in Großserie gebaute Modell 3500 GTI von Maserati, der mondäne Jaguar MKII oder der zwei Meter breite, zwei Tonnen schwere Oldsmobile Delta 88. Insgesamt 56 Leute vom Organisationsteam sorgten auf der Strecke und an den Etappenzielen für einen reibungslosen Ablauf. Rallyeleiter Peter Göbel wollte die "beste AvD-Histo-Monte aller Zeiten auf die Beine stellen". Bis zum pünktlich erreichten Etappenziel Baden-Baden sah es so aus, als würde das gelingen.