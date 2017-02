Betrachten, riechen, nippen, schmecken

Von Christina Nickweiler Sinzheim - Rathaus, Bürgersaal, gegen 14 Uhr: Die letzten Winzer, Kellermeister, Weingutsbesitzer und sonstige Weinbauexperten finden sich in Sinzheim zu einem ganz besonderen Treffen ein - zur 24. Jungweinprobe. Nach rund vier Monaten Gärungsprozess präsentieren alle Winzer, die auf Sinzheimer Gemarkung Weinberge besitzen, das Ergebnis ihrer Arbeit. In diesem Jahr sind elf Weinbaubetriebe aus Sinzheim, Varnhalt, Steinbach, Neuweier, Eisental, Renchen, Durbach und Oberkirch bei der Jungweinprobe vor Ort. Vertreten ist auch die "Wein-Prominenz", beispielsweise die Repräsentanten staatlicher Einrichtungen wie das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg, das Regierungspräsidium Karlsruhe und der Landkreis Rastatt. Selbst Bürgermeister Erik Ernst freut sich über das Stelldichein des "geballten Weinwissens". Er nennt es eine "ganz besondere Ehre", dass die Stabsgemeinde alljährlich für einen Nachmittag in den Mittelpunkt des Weingenusses rückt. Michael Boos von der Pheromongemeinschaft begrüßt die rund 40 Personen, bevor Benedikt Grein vom rheinland-pfälzischen Institut für Weinbau und Önologie zirka drei Stunden lang 50 Weine kommentiert. Es eilen drei Gruppen mit jeweils drei Bedienungen herbei. Mit synchronen Bewegungen gießen sie zeitgleich jeweils drei verschiedene Weine von unterschiedlichen Weinbetrieben von links nach rechts in drei separate Gläser. Die Flaschen sind lediglich mit Nummern markiert, so dass die Herkunft des Inhalts zunächst ein Geheimnis bleibt. Ein bedächtiges Schweigen macht sich im Ratssaal breit, als die Gläser aller Anwesenden rund ein Drittel mit verschiedenen Rotweinsorten gefüllt sind. "Der Geruch ist das Entscheidende", sagt Rolf Steiner, Chef des staatlichen Weinbauinstituts Freiburg. Stilvoll hält er das Glas unter die Nase, betrachtet die dunkle violette Farbe, schwenkt den Wein im Glas, riecht erneut daran und notiert sich seine Eindrücke. Dieses Vorgehen wiederholen er und die anderen Teilnehmer der Jungweinprobe bei jeder eingeschenkten Sorte. Wem die nötigen Begriffe fehlen, um die Sinneseindrücke aufzuschreiben, der lässt sich von Benedikt Greins Beschreibungen leiten. Er beherrscht die Kunst, Wahrnehmungen der verschiedenen Sinne in Worte zu fassen und den Weingeschmack zu beschreiben. Aufmerksam hören die Teilnehmer der Jungweinprobe dem versierten Weinkommentator zu, wie er beispielsweise den Rotwein der Sorte "Cabernet Cantor" als "zugänglich lebendig" bezeichnet und der Ansicht ist, dass dieser den Trinkfluss fördere. Als "offen und präsent mit einem feurigen Abgang", bleibt dagegen den Anwesenden eine weitere Rotwein-Spätlese in Erinnerung. Hier ein sich "auftuender Fruchtkorb" und an anderer Stelle eine "reduktive Art, gepaart mit einem wechselvollen Spiel von Süße und Säure" - das Probieren der Rosé-Qualitätsweine entlockt dem Weinbaufachmann fantasievolle Formulierungen. Nach den Rosé-Sorten vermittelt Rolf Steiner den Kellnerinnen mit einem Kopfnicken, dass nun die nächste Probierrunde mit den Weißweinen ansteht. Nach jeder Runde kippen die Teilnehmer den im Glas übriggebliebenen Rebensaft in einen Glaskrug. Benedikt Grein spuckt diskret in einen mit Holzwolle ausgestatteten Bottich. Nach rund 26 Sorten regt die Weinprobe die Kommunikation im Ratssaal an. Die "Weinleute" pflegen einen gelöst freundlichen Umgang miteinander. Immer wieder betrachten die Teilnehmer der Weinprobe, wie der edle Rebensaft im Glas glänzt, sie riechen, kosten und schmatzen ein wenig, um intensiv zu schmecken. Einfallende Sonnenstrahlen durch die großen Fenster heben die Stimmung im Ratssaal zusätzlich. Das Verkostungsritual mit den Weinen von 2016 erkennt die Arbeit der Winzer und Kellermeister eindrucksvoll an, wenn Benedikt Grein den Weinen "opulente Süße" und "retronasalen Rosenduft" attestiert. Die Sensorik spiegelt das umfangreiche Fachwissen des Winzers wider, zeigt sich der Kommentator überzeugt. Erst im Anschluss einer jeden Runde erfahren die Anwesenden, von welchem Betrieb der Wein stammt. Manch einer kostet dann extra noch einmal, nachdem die Vertreter des Weinbaubetriebes einige Informationen über die aktuelle Entwicklung des Reifeprozesses der Weinsorte beigesteuert haben. Erstmals seit mehr als 15Jahren ist wieder das Weingut Nägelsförst aus Varnhalt dabei; das Weingut Liebich in der Ebenung ist erstmals mit einer neuen pilzresistenten Sorte bei der Jungweinprobe vertreten. Der Vorteil: Weniger Pflanzenschutzmittel müssen eingesetzt werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben