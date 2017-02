Dichtkunst beeindruckt die Zuhörer

Baden-Baden - Bühne frei für alle, die sich zur Dichtkunst berufen fühlen, hieß es zum achten Mal im Rahmen des Festivals "Fit fürs Abi in fünf Tagen" beim Poetry-Slam am Mittwochabend im TiK. Nach dem Workshop mit Lars Ruppel, Deutschlands preisgekröntem Slammer, stiegen am Abend acht Jugendliche in den Ring, um sich der Freiwilligen-Jury aus dem Publikum zu stellen. Poetry-Slam ist eine Literaturform, die sich in den 80er Jahren sozusagen als Freistil der Dichtkunst entwickelte. Voraussetzung ist, einen selbst geschriebenen Text ohne Requisiten und Hilfsmittel vorzutragen.

Was darunter zu verstehen ist, demonstrierte Ruppel als Einstieg mit einem eigenen Werk, das diese Kunst in Höchstform präsentierte. Alltägliche Redewendungen wie "freuen wie ein Schneekönig" oder "holla, die Waldfee" inspirieren ihn zu gleichermaßen hintersinnig kluger, aber auch kritisch beobachtender und äußerst humorvoller Poesie, die er auswendig herunter rattert. "Brat mir einer den (die) Storch" entpuppt sich als warnende Satire über eine rechtspopulistische Partei.

Doch auch was die Jung-Slammer von sich gaben, beeindruckte zutiefst, und als Stammhörer stimmte man Ruppel zu, dass diese Jugendlichen die früheren Veranstaltungen selber Art an Reife und Gefühlstiefe übertrafen. Hier meldete sich nicht die Spaß-Generation zu Wort, sondern junge Menschen, die sich kritisch mit der äußeren und ihrer inneren Welt auseinander setzen und oft bittere, ja geradezu nihilistische Formulierungen wählen, um Selbstzweifel, Sehnsucht nach Liebe und Orientierungslosigkeit zu identifizieren, herauszuschreien oder in dumpfer Verzweiflung beim Namen zu nennen.

Teilnehmer aus Baden-Baden, aber auch Rastatt und Karlsruhe, die nur mit dem Vornamen begrüßt wurden, wagten es, sich dem kritischen Publikum zu offenbaren. So ging Veronika mit ihrer lähmenden Angst ins Gericht, und Hannah focht einen erbitterten Kampf mit ihrem "unbenutzten Herzen" aus. Nachdem sich Ruben äußerst knapp zu einem Stabreim mit dem Ende "Gute Nacht" gefasst hatte, ging es düster weiter. "The dead Poet" unterlegte seiner "Enzyklika des Lebens" Suizidgedanken, und auch Sandra entwarf eine Auswahl von Möglichkeiten, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, bevor sie resignierend feststellte: "Das Leben spielt Karten, und der Tod spielt mit."

Wie anders klangen doch diese Stimmen, als diejenigen, die Medien und Werbung propagieren; und wie beruhigend war, dass mit Kilian einer aufstand, dessen Herz so voll Liebe war, dass sein Mund überlief mit den Worten: "Wie gesegnet bin ich, dass ich Dich gefunden habe, ich liebe Dich!" Paul bedurfte vieler Zeilen, um seinen fatalistischen Gedanken mit fragiler Satzkonstruktion die Banalität des Alltäglichen abzuringen. "Das Blaue vom Himmel" brachte noch einmal Lars Ruppel eine Unzahl von Assoziationen ein, die sich mit postfaktischen und alternativen Wahrheiten, Lügen, Entstellungen, Statements und Intrigen befassten.

Am Ende der beeindruckenden Performances wagte keiner, einen Sieger oder eine Siegerin mit der - eh' nicht besonders originellen - Goethe-Büste aus Ton zu küren. Gemeinsam schritt man zur Tat, den Dichterfürsten im Hof zu zertrümmern, um die Splitter als Souvenir zu verteilen.