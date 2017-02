Straße in Ebersteinburg bricht ein Von Henning Zorn Baden-Baden - Bei den zurzeit durchgeführten Untersuchungen des Ebersteinburger Kanalnetzes mit einer Spezialkamera kam es gestern zu einem überraschenden Zwischenfall: Die Fahrbahnoberfläche der Graf-Eberstein-Straße gab unter dem von der beauftragten Privatfirma eingesetzten Kanalreinigungsfahrzeug nach und brach ein. Der Zwischenfall mit einem sogenannten Schlammsaugwagen, auf dem sich auch die Ausrüstung für die Untersuchung befindet, ereignete sich am Nachmittag kurz vor 15Uhr am südwestlichen Ortsrand. Die Baden-Badener Feuerwehr musste anschließend das Fahrzeug in der Graf-Eberstein-Straße erst einmal sichern, um ein Umstürzen zu verhindern. Zur Bergung wurde dann ein Kranwagen eingesetzt, mit dem es schließlich bis gegen 18 Uhr gelang, den Schlammsaugwagen aus dem Loch in der Straße herauszuziehen. Nach Auskunft des technischen Leiters des städtischen Eigenbetriebs Umwelttechnik, Bernhard Schäfer, hat sich dann bei einer ersten Überprüfung gezeigt, dass unter der Straßenoberfläche durch Ausspülung - möglicherweise auch als eine Folge eines Kanalschadens - ein Hohlraum entstanden war. Dadurch konnte das schwere Fahrzeug den Fahrbahneinbruch auslösen, denn die Oberflächenschicht war dem hohen Gewicht nicht gewachsen. Schäfer betonte gestern im BT-Gespräch, dass die Lage im Bergdorf unter Kontrolle sei. Es gebe trotz der eingebrochenen Fahrbahn keine Beeinträchtigung der Abwasserentsorgung in Ebersteinburg. Vorerst bleibe allerdings die Graf-Eberstein-Straße an der Einbruchstelle gesperrt.

