"Wir hatten das Go" für den Leo

Baden-Baden - Bei der Vergabe der Arbeiten für die Sanierung des Leopoldsplatzes ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Das hat die Gemeindeprüfungsanstalt festgestellt. Dass die Bauarbeiten zum deutlich höheren Preis vergeben wurden als ursprünglich geschätzt, ohne darüber zeitnah Öffentlichkeit oder Gemeinderat zu informieren, sei formal gesehen auch nicht zu beanstanden, hieß es gestern bei einem Pressegespräch im Rathaus.

"Wir hatten das Go", so Rudolf Schübert, Fachbereichsleiter Planen und Bauen. Im September 2015 habe der Gemeinderat einen Projektbeschluss gefasst - auf der Basis einer Kostenschätzung von 4,8 Millionen Euro. "Das war unsere Fahrkarte für die Leo-Sanierung", sagte Schübert. Und es sei immer möglich, dass die tatsächlichen Kosten um bis zu 20 Prozent, bei schwierigen Projekten sogar bis zu 40 Prozent von der Schätzung abwichen. Der Leo sei ein schwieriges Projekt. Dass die Baukosten Stand heute mit 6,71 Millionen Euro um 39,7 Prozent über der Kostenschätzung liegen, bewege sich also innerhalb des Spielraums.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen betonte: "Wir sind glasklar und sauber." Für sie sei bei der Entscheidung darüber, ob der Gemeinderat noch einmal informiert werden müsse, ausschlaggebend gewesen, ob die im Haushalt 2016/17 eingeplanten finanziellen Mittel trotz der Kostensteigerung ausreichen. "Da das gegeben war, mussten wir den Gemeinderat nicht mehr fragen."

Dafür, dass die im Haushalt eingeplanten Mittel ausreichen, hatte die Verwaltung Anfang 2016 selbst gesorgt. Schon damals wurde nämlich deutlich, dass die Kostenschätzung von 2015 zu niedrig war. Also setzte die Verwaltung im Haushaltsplan 2016/17 für die Leo-Baustelle 600000 Euro mehr an als ursprünglich geschätzt. So habe man erste Kostensteigerungen abfangen wollen, verteidigte Schübert gestern dieses Vorgehen. Ausdrücklich informiert wurde der Gemeinderat über die Kostensteigerung damals aber nicht - und es fiel offenbar auch keinem Stadtrat auf, dass der Posten im Haushalt höher ausfiel als ursprünglich geplant.

Auch in den Folgemonaten wurden Öffentlichkeit und Gemeinderat nicht informiert. Nicht, als im Juli das Projekt deutschlandweit ausgeschrieben wurde. Und auch nicht, als im August die Baden-Badener Baufirma Weiss als günstigster Anbieter den Zuschlag erhielt, und das, obwohl man in der Verwaltung eine derartige Steigerung der Baukosten wohl nicht erwartet hatte: "Wir waren alle überrascht darüber, dass selbst das niedrigste Angebot so weit über unseren Schätzungen lag", gab Schübert gestern zu. Spätestens da hätte man informieren müssen, meinte denn auch der neue Baubürgermeister Alexander Uhlig.

Die im Zusammenhang mit der Vergabe geäußerte Vermutung der Mauschelei sei aber "völlig abwegig", sagte Uhlig. "Der einzige Fehler war die fehlende Kommunikation. Das war die Krux im System." Die Baumaßnahmen auf dem Leo seien alle nachvollziehbar und erklärbar. "Wenn man sie damals nach außen getragen hätte, wäre das Verständnis groß gewesen", so Uhlig. Dass jetzt beispielsweise mehr Leitungen erneuert würden als ursprünglich geplant, trage zur Kostensteigerung bei, sorge aber auch dafür, dass "wir am Leo auf viele Jahre Ruhe haben werden".

Ex-Baubürgermeister Werner Hirth, in dessen Amtszeit die Vorgänge fallen, um die es gestern ging, sagte, dass er sich damals gemeinsam mit den Stadtwerken und dem Eigenbetrieb Umwelttechnik für die Vergabe entschieden habe. "Jede andere Entscheidung wäre nachteilig für die Stadt gewesen", meinte er mit Blick auf die anderenfalls drohende zeitliche Verzögerung des für September 2016 angesetzten Baubeginns. "Natürlich hätte das auch im Gemeinderat kommuniziert werden müssen. Die Frage war nur, wann und wie wir das tun. Aus heutiger Sicht wäre die Sitzung am 26. September sinnvoll gewesen", so Hirth. Die Gelegenheit hat man aber verstreichen lassen - und Mergen nahm ihren Ex-Kollegen, der am 30. September vergangenen Jahres seinen letzten Dienst-Tag hatte, in Schutz: "Ich habe völliges Verständnis dafür, dass man so etwas vier Tage vor dem Abschied aus dem Rathaus nicht macht, weil noch viele andere Dinge zu regeln sind." Das sei menschlich verständlich. Und Hirth betonte: "Aus der Situation heraus war es die richtige Entscheidung. Ich habe mir nichts vorzuwerfen."

Einige Vorwürfe wird sich die Verwaltungsspitze sicherlich trotzdem noch anhören müssen - und zwar bei der Sitzung des Bauausschusses am 16. Februar. Dann wird es um die Kostenentwicklung auf der Leo-Baustelle gehen. In einer 21-seitigen Sitzungsvorlage für den Tagesordnungspunkt erklärt die Verwaltung haarklein, wie es zur Kostensteigerung kam und wie die Ausschreibung gelaufen ist. Am 20. Februar wird dann auch der Gemeinderat informiert.

