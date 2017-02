Potenzial, Power und Wille sind da

Baden-Baden - Der Wunsch und der Wille, etwas im Rebland zu bewegen und nach vorne zu bringen, ist durch die Veranstaltung der Fachtagung "Wein und Tourismus" am Donnerstagnachmittag in Neuweier deutlich, aber auch aufgrund der großen Beteiligung sichtbar geworden. Viele Denkanstöße haben die Referenten gegeben, haben aber auch nicht an Kritik an der Wein-Vermarktung gespart. Und die ist nicht auf taube Ohren gestoßen.

Vor dem Hintergrund des unter aktiver Beteiligung der Bürger erstellten Entwicklungskonzepts Rebland, in dem der Weinbau eine wichtige Rolle spielt, und des EU-Förderprogramms Leader in der Region, das sich aktuell brachliegender Rebflächen und Trockenmauern annimmt, sollte bei der Fachtagung in der Baden-Badener Winzergenossenschaft in Neuweier ein genauer Blick auf "Erfolgsfaktoren für die regionale Vermarktung" geworfen werden.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die zu dem Gedankenaustausch eingeladen hatte, sagte, dass die Kurstadt und das Rebland "zwei Seiten einer Medaille" seien. "Beides zusammen macht die Faszination aus." Baden-Badens Tourismuschefin Nora Waggershauser betonte den großen Zuwachs an Übernachtungen im Rebland (2016) um 17,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf rund 94700. Dabei sei ein großes Plus bei den Privatübernachtungen zu verzeichnen. Insgesamt seien rund 45000 Gäste gekommen. Sie schrieb aber allen Zuhörern ins Stammbuch, dass die Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH (BBT) nur für die Vermarktung bestehender Angebote zuständig sei. Zudem berichtete sie von Gäste-Rückmeldungen, die man als Anregung nehmen könne. Es würden etwa erweiterte Öffnungszeiten der Gasthäuser gewünscht, ein hochwertiger Wohnmobilhafen, ein Golfplatz für Anfänger, eine kulinarische Restaurant-Tour und eine Wein-Probierstube.

Steffen Schindler, Marketingdirektor des Deutschen Weinbauinstituts in Mainz, gab den Zuhörern so manche bittere Pille zu schlucken. Die erste: Auf der ersten Internetseite der Stadt stehe nichts über Wein. Des weiteren habe er eine "Liste aller Weinbaubetriebe erwartet". In Vielem bezog sich Schindlers Kritik jedoch auf das Weinland Baden insgesamt, das im Ausland "nicht sehr bekannt ist". Wenig attraktiv findet der Marketingexperte nicht nur die Weinetiketten in Baden: "Die sind nicht so cool - von außen gesehen." Die Leute wollten auch beim Wein Spaß haben. Es gebe wenig Innovation, kaum attraktive Events und zu wenig Zusammenarbeit, sagte er und nannte unter anderem Tanzen im Weinberg und offene Weinkeller als Beispiele, wie man an der Mosel mit dem Thema Wein umgehe.

Warum soll ich ausgerechnet Ihren Wein kaufen? Dirk Paulus von den Medienagenten aus Bad Dürkheim stellte diese Frage in den Raum und erklärte, dass man den potenziellen Kunden eine Geschichte über den Wein oder den Winzer verkaufen müsse, um sich von den Konkurrenten zu unterscheiden. "Man findet überall Alleinstellungsmerkmale."

Martin Winter, Kommunikation und Medien beim Weingut Franz Keller Vogtsburg-Oberbergen, wies auf den demografischen Wandel hin: "Wir müssen uns auch um die Nichttrinker kümmern." Vor allem junge Leute gelte es zu begeistern, beim Winzer zu kaufen. Allerdings sei es schwierig, in Baden ein übergreifendes Konzept zu finden.

Manche Kunden hätten Berührungsängste, zu einem Winzer in ein Weingut zu gehen, gab die Geschäftsführerin vom Haus der badischen Weine in Freiburg am Münsterplatz, Alixe Winter, zu bedenken. Dafür sei eine zentrale Anlaufstelle gut. Sie hätten 120 Weine von 40 Erzeugerbetrieben im Angebot. Ob Weinfest, Glühweinnachtsfeier, Sekt-together, Kalte Sophie (Wein mit Eiswürfeln) oder einmal in der Woche eine "Blaue Stunde" mit badischen Tapas: Das Weinhaus lässt sich einiges einfallen, um auch junge Leute anzuziehen - mit Erfolg, wie Alixe Winter mitteilte. Baden-Baden sei als Stadt ebenso eine starke Marke wie Freiburg, machte sie Mut.

Der österreichische Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager sagte, dass nach dem Glykolweinskandal vor 30 Jahren keiner mehr österreichischen Wein habe trinken wollen. Inzwischen sei es aber gelungen, dass 80 Prozent der Weine in der Gastronomie aus dem Alpenland stammten, auch, weil der Rebensaft identitätsstiftend sei.

OB Mergen meinte, dass man zunächst mit zwei bis drei Projekten starten könne, wenn alle an einem Strang zögen: "Das Potenzial, die Power und der Wille sind da." Ortsvorsteher Ulrich Hildner sagte zum Abschluss, dass es zeitnah zu einem Treffen des engagierten Vorbereitungsteams kommen werde, bei dem man das weitere Vorgehen besprechen werde."Wir wollen wirklich was bewegen."

