Wald: Weg frei für Sozialwohnungen Von Harald Holzmann Baden-Baden - Die in Bau befindlichen Flüchtlingsunterkünfte am Aumattstadion und in Sandweier können ohne weiteres in Sozialwohnungen umgewandelt werden. Landeszuschüsse gehen dadurch, anders als bisher von der Stadtverwaltung angenommen, nicht verloren. CDU-Landtagsabgeordneter Tobias Wald, wohnungsbaupolitischer Sprecher seiner Fraktion, hat dem BT mitgeteilt, dass ein Erstbezug der Gebäude durch Flüchtlinge nicht Voraussetzung dafür sei, dass sie im Anschluss für den sozialen Wohnungsbau genutzt werden können. "Wenn beim Land Bedarf angemeldet wurde für Flüchtlinge, und diese bleiben aus, dann kann die Stadt einen Antrag beim Land beziehungsweise bei der L-Bank stellen mit der Bitte um Umwandlung der Gebäude in sozialen Wohnungsbau", so Wald. "Selbstverständlich ist das möglich." Das gelte ausdrücklich auch, wenn die Häuser, für deren Bau 25 Prozent der Kosten das Land zuschießt, noch nicht von Flüchtlingen bezogen worden seien. Das BT hatte kürzlich über den Leerstand von Flüchtlingsunterkünften berichtet, die angeblich aus fördertechnischen Gründen nicht in Sozialwohnungen umgewandelt werden. Wie berichtet, war man im Rathaus davon ausgegangen, dass die Stadt im Falle einer Umwandlung der Unterkünfte in Wohnraum, bevor dort Flüchtlinge gewohnt haben, Fördergeld zurückgezahlt werden müsste. Das ist aber laut Wald nicht der Fall. Das Problem überzähliger Flüchtlingsunterkünfte hätten Kommunen im ganzen Land, weil die Flüchtlingszahlen rapide zurückgegangen seien. Darauf habe Stuttgart flexibel reagiert. Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Steuergeldern habe er die Stadt-Baugesellschaft GSE nach der Lektüre des Berichts im BT gebeten, beim Land einen solchen Antrag zu stellen. "Der GSE-Geschäftsführer hat mir versprochen, mit Bürgermeister Michael Geggus darüber zu sprechen", sagte Wald.

