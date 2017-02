Ein Projekt von Bürgern für Bürger Von Alois Huck Sinzheim - Zur Entwicklung eines Begegnungszentrums im ehemaligen St.-Vinzenz Schwesternwohnheim wurde am Donnerstagabend im Bürgersaal des Rathauses bei einer Auftaktveranstaltung ein weiterer wichtiger Schritt getan. Etwa 20 Sinzheimer Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung gefolgt, für das Begegnungszentrum praktikable Ideen einzubringen oder sich aktiv zu engagieren. In der Gemeinderatsitzung vom 25. Januar hatte Christoph Weinmann vom Kommunalverband für Jugend und Soziales den Abschlussbericht der Ideen- und Strategiewerkstätten vorgestellt (wir berichteten), die er als Prozessbegleiter geleitet hatte. Viele Bürger hatten an mehreren Veranstaltungen gemeinsam ein Konzept erarbeitet, das nun mit Leben gefüllt werden soll. Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst freute sich über das Interesse der Teilnehmer, sich mit den kommenden Aufgaben beschäftigen zu wollen. Annemarie Huck, stellvertretende Hauptamtsleiterin, betreut seitens der Gemeindeverwaltung als Projektmanagerin das umfangreiche Vorhaben. "Der Gemeinderat hat über den Bericht für das konkrete Handlungskonzept diskutiert und will in seiner März-Sitzung entsprechende Beschlüsse fassen", informierte sie die Teilnehmer. Neben einem Raumkonzept stand im Abschlussbericht die Einrichtung eines Bürgercafés ganz oben. Eine "Kreativwerkstatt", in der unter anderem nähen, singen, malen und vieles mehr möglich sein soll, sei als ebenso wichtig eingestuft worden. Um das Begegnungszentrum lebendig werden zu lassen und immer mehr mit Leben zu füllen, werden viele ehrenamtlich mithelfende Unterstützer gebraucht, betonte Annemarie Huck. Es sei ein Projekt von Bürgern für Bürger, zu dem wir "eine einmalige Chance haben", betonte sie. Im großen Veranstaltungsraum im südlichen Teil des Erdgeschosses des St.-Vinzenz-Gebäudes könne das Bürgercafé eingerichtet werden: "Das wird aber kein Café im üblichen Sinne sein, bei dem es täglich verschiedene Kuchen gibt und man Cafégast ist." Es sei einfach Treffpunkt für alle Generationen. Im mittleren Teil (ehemalige Kapelle) werde es eine Mensa für Kindergarten- und Schulkinder geben. Der nördliche Trakt sei als Domizil für die Jugend denkbar. Im Obergeschoss mit seinen etlichen Zimmern (ehemalige Schwesternzimmer) und auch größeren Gruppenräumen sei unter anderem die Kreativwerkstatt vorgesehen. Dort sei auch Platz für Beratungsbüros, Besprechungsräume und auch für kleinere Vorträge. Dies alles könne natürlich, so Annemarie Huck weiter, nur nach und nach wachsen und nach Bedarf organisiert werden. Dabei sei nichts festgeschrieben sondern variabel zu sehen. Jugendsozialarbeiter Dominik Springmann, der ebenfalls in das Gesamtprojekt stark eingebunden ist, forderte die Teilnehmer auf, sich per "Kartenabfrage" zu entscheiden, in welchem der Bereiche Bürgercafé, Kreativbereich oder Außendarstellung sie sich engagieren wollen. Er lud auch dazu ein, Mitte März die erfolgreiche Bürgerwerkstatt in Stutensee sowie eine weitere sehenswerte Begegnungsstätte zu besichtigen und von dort Erfahrungen mitzubringen. "Sich in einem Projekt zu engagieren heißt nicht, dass man für immer im Begegnungszentrum eingebunden sein muss. Nach Abschluss eines Projekts könne man sich entscheiden, ob einem eine weitere Mitarbeit Spaß machen würde", erläuterte Erik Ernst. Es sei wichtig, jetzt die Bürger anzusprechen, die sich für die Entwicklung des Begegnungszentrums begeistern können und dort mitzutun. Er hoffe, dass im Juli "die Sache starten kann".

