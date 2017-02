Mitreden in Politik und Wirtschaft

(ham) - "Wir könnten dringend personelle Verstärkung brauchen", sagt Birgit Fallert vom DRK-Ortsverein. Die Nachfrage in der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes sei in Gernsbach "seit der letzten Flüchtlingswelle explosionsartig gestiegen" (Foto: Metz). » - Mehr

