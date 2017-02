Neues "Mußeum" für literarische Schätze

Baden-Baden - Die Kurstadt bekommt ein neues Museum für Muße und Literatur. Dieses sogenannte "Mußeum" soll bis 2020 im Gartenhaus der Stadtbibliothek eingerichtet werden und einen Überblick über das literarische Schaffen in Baden-Baden im 19. und 20. Jahrhundert geben. Heute stellt Bibliotheksleiterin Sigrid Münch das Konzept dafür im Hauptausschuss vor.

"Warum nur Otto Flake, Reinhold Schneider, Werner Bergengruen, Georg Groddeck und Franz Büchler?", fragten Literaturkenner oft, nachdem sie die "Dichterzimmer" besucht haben, die als Gedenkstätte in die Stadtbibliothek integriert sind. Es erschließe sich nicht, warum nicht auch jenen Dic htergrößen ein Ehrenplatz eingeräumt werde, die seit Jahrhunderten vom Fluidum der Gegend inspiriert worden seien, erklärte Sigrid Münch. Die Liste der Namen, die der Leiterin der Stadtbibliothek dann spontan einfielen, hörte sich an wie das "Who's Who?" der Weltliteratur. Auf Johann Peter Hebel, Ludwig Tieck, Clemens Brentano, Theodor Storm oder Gerhart Hauptmann und Alfred Döblin folgten Namen wie George Eliot, Mark Twain, Honoré de Balzac, Flaubert, Dumas und natürlich die der Russen in der einstigen Sommerhauptstadt Europas während der Belle Èpoque: Nikolaj Gogol, Lev Tolstoj, Fedor Dostojevskij oder Ivan Turgenev erwiesen dem Treffpunkt der eleganten Welt im Wendezeitraum des 19./20.Jahrhunderts Referenz, ohne dass ihnen vor Ort gebührende Aufmerksamkeit geschenkt werde.

Diese Erkenntnisse führten zur Kooperation von Sigrid Münch mit Professor Elisabeth Cheauré von der Universität Freiburg und dem Literaturarchiv Marbach. Das Ziel ist, im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs (SFB) "Muße und Literatur" in Baden-Baden die Konzeption eines "Mußeums" zu verwirklichen: Erkenntnisse der Muße-Forschung und neue Ansätze der Museologie sollen zusammengeführt werden, um die Verwandtschaft beider Felder in Gestalt des "Mußeums" als Ort der Erkundung von Muße in literarisch-kulturellen Kontexten zu etablieren und zugleich selbst als Muße-Erlebnis erfahrbar zu machen.

Das Genehmigungsverfahren mündete im November 2016 in die Zustimmung der Deutschen Forschungsgesellschaft - das sei der Startschuss für eine "riesengroße Chance, Baden-Baden mit einer weiteren kulturellen Attraktion zu bereichern", so Münch. Der Zeitraum bis zur Vollendung erstrecke sich zunächst bis ins Jahr 2020; einen Vorgeschmack werde die Turgenev-Ausstellung geben, die bereits 2018 im Stadtmuseum erste Eindrücke vermitteln soll.

"Wir haben einen Schatz in Baden-Baden, und den gilt es zu vermitteln", wies Münch auf eine Aufgabe hin, die ein breites Netzwerk an Akteuren fordern werde. Die Projektleitung liege in den Händen der Freiburger Professorin. Als Kurator in den erweiterten, entrümpelten und didaktisch-methodisch aufbereiteten Räumen zeichne Dr. Thomas Schmidt aus Marbach verantwortlich, der als Leiter der Arbeitsgemeinschaft für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Baden-Württemberg schon zahlreiche Projekte dieser Art betreut habe. Das Projekt stehe dank Landesmitteln und staatlicher Zuschüsse finanziell auf soliden Füßen, und es sei auch im Hinblick auf den angestrebten Welterbe-Status der Stadt von Bedeutung. Das "Mußeum" werde auch für junge Besucher interessant sein, sagte sie, mit multimedialen und interaktiven Angeboten, die Anreize zu Eigenaktivitäten bieten, aber durchaus auch authentische Eindrücke vermitteln sollen. So dürfe man es sich beispielsweise in Otto Flakes Sessel, einer XXL-Sonderanfertigung für den langbeinigen Dichter, bequem machen, um der Muße zu frönen.