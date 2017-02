Ben Schirmeisen vertritt Stadt beim Landesentscheid

Baden-Baden - Heuer war die Jury des Vorlesewettbewerbs beim Regionalentscheid in der Baden-Badener Stadtbücherei wahrlich nicht zu beneiden, so dicht auf lagen die sieben Kandidaten, die an ihren Schulen als Sieger hervorgegangen waren.

Tanja Eger von der Buchhandlung "Mäx & Moritz", Julia Lösle-Bernhard, Lehrerin an der Theodor Heuss-Förderschule, Ankica Rukavina vom Scherer Familienzentrum und Elisabeth Baleff, die Vorjahres-Siegerin hatten zu entscheiden, wer von den Lese-Champions demnächst zum Landesentscheid reisen würde. Ort und Termin dieser Stufe des Wettbewerbs, den der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seit 1959 auslobt und an dem sich mehr als 600000 Sechstklässler beteiligen, stehen noch nicht fest, wohl aber das Finale am 21. Juni, bei dem der Bundespräsident die Bundessieger im Berliner Schloss Bellevue willkommen heißen wird. Petra Grobecker, Lese- und Literaturpädagogin an der Stadtbibliothek, machte den fünf Mädchen und zwei Jungen Mut mit der Auskunft, dass sie bereits unter den 600000 Teilnehmern zu 7000 Auserwählten zählen.

Den Regeln folgend, durfte jedes Kind zunächst aus einem selbstgewählten Buch vorlesen. Drei bis fünf Minuten standen ihm zur Verfügung, die Wahl der Lektüre zu begründen und die handelnden Personen vorzustellen, bevor es in den Text einstieg. Das lief bei Carolina Botnari (Realschule) sehr gut und auch bei Lara Knorr (Richard-Wagner-Gymnasium), die aus einer Tiergeschichte las. Mascha Lemcke vom Markgraf-Ludwig-Gymnasium brillierte mit der perfekten Aussprache der englischen Namen, die in den Harry-Potter-Büchern wichtig sind. Gern hätte man mehr erfahren über Lola, von der Liv Mainardy, Gymnasiastin am Pädagogium, vorlas, und auch der Kampf zwischen Drachen und Greif aus einem Cornelia-Funke-Roman hörte sich höchst spannend an, den Ben Schirmeisen vom Gymnasium Hohenbaden mitreißend schilderte. Die Story vom "Schatz der Piraten", die Hendrik Westermann (Realschule am Päda) anriss, machte ebenso Lust auf mehr wie die unglaubliche Geschichte der "Buchspringer", für die sich Alisa Wolf aus der Klosterschule vom Heiligen Grab entschieden hatte.

In der zweiten Runde hieß es, einen Fremdtext fortlaufend zu lesen. Die Wahl der Jury war auf das Jugendbuch "Fett Kohle" von Dorit Linke gefallen, die sich offensichtlich von Erich Kästners "Emil und die Detektive" inspirieren ließ. Jetzt ging es um die Teilnahme am Landeswettbewerb und die Frage, wer wohl am flüssigsten, am lebendigsten interpretiert und insgesamt am eindrucksvollsten den unbekannten Text vermitteln würde. Da hätte man nicht mit der Jury tauschen wollen. Immerhin erhielt jeder Teilnehmer einen Packen Lesestoff und eine attraktive Urkunde; und so konnten es sechs Kinder gut verkraften, dass mit Ben ein Junge Stadt und Region beim vorletzten Schritt zum Finale vertreten wird.