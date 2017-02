Rebschneckele begeistern mit großartigem Auftritt



Von Christina Nickweiler Varnhalt - Dass in Varnhalt die Narretei einen besonders hohen Stellenwert besitzt, das bewiesen die Organisatoren des Narrenclubs Varnhalter Rebschenkele (NCVR) erneut bei einem mehrstündigen "Bunten Abend". Die vielen Besucher in der Yburghalle erfreuten sich an zünftigen Büttenreden, lustige Parodien und Showtänzen. Neben zahlreichen Beiträgen, die aus den eigenen Reihen des NCVR bestritten wurden, kamen auch einige routinierte Bühnenkünstler auf die Varnhalter Bühne. Allen voran "Elsbeth Gscheidle" alias Birgit Pfeifer, die aus der Feinstaub-Metropole Stuttgart flüchtete, um gesunde Reblandluft zu schnuppern. Ihr schwäbisches Mundwerk ist so scharf wie eine Rasierklinge, und die Kraft ihres Stimmorgans gleicht der eines Presslufthammers. Jedenfalls nahm sie sich als biedere Rotkreuz-Schwester, mit Kostüm, Dutt und Hornbrille, auf der Bühne einen Varnhalter zur Brust und brachte somit die Stimmung im Publikum zum Kochen. Ihr Pendant aus dem Murgtal, "Klara Kohlbecker" (Marion Striebich), von der Karnevalsgesellschaft (Grokage) Gaggenau brachte im Zustand blubbernder Hormone die Besucher zum Lachen. Die Kartunger Variante vom Kartunger Narrenclub (KNC) heißt dagegen Melina Müller. Sie zog als "Putzfrau" mit trockenem Humor vom Leder. Thomas Boos, ebenfalls vom KNC, stattete den Varnhaltern als leicht debiler Bub vom Lande einen Besuch ab, und Brian Mellinger vom Dollemer Narrenclub (DNC) teilte den Gästen die Vorzüge mit, die sich in seiner neuen Rolle als "Opa" auftun. Lob vom Sitzungspräsidenten Ferdinand Burkart gab es für das aufstrebende Solotanztalent Isabel Huck, die als Tanzmariechen begeisterte. Welches kreative Potenzial beim NCVR vorhanden ist, zeigten Melanie Maurer, Evi Schäfer und Mauritius Koch bei einem großartigen Auftritt. Die Bühnenkünstler hatten sich als Rebschneckele mit einem Schneckenhäuschen auf dem Rücken verkleidet. Koch mimte in einem goldfarbenen Ganzkörperanzug mit schwarzen Flecken zunächst eine Nacktschnecke. Zusammen trugen sie beim Dorfbrunnen lustige Begebenheiten aus dem vergangenen Jahr zusammen, wie etwa über die verpeilten Saunagänger des NCVR beim Jahresausflug. Für die beiden Dorfpolizisten Heinz Schneider und Pietro Nagel steht eine besondere Mission an: Sie sollen im Auftrag des neuen US-Präsidenten Donald Trump die Feldmaurer, die die Trockenmauern am Mauerberg sanieren, an die amerikanisch-mexikanische Grenze eskortieren, um den Mauerbau zu überwachen. Lieber Flickwerk anstatt Sanierung des städtischen Kanalsystems und die Dienste für die Bürger gestrichen: Die beiden "Pfarrer" Iris Huck und Vera Reith kommentierten dieses kurstädtische Elend mit einem Stoßgebet gen Himmel "Gott erbarm' dich ihrer, sin jo gar kei Neiwierer". Dem anwesenden Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner überreichten sie einen Schulranzen, da der Ortsvorsteher künftig wieder in die Schule gehen müsse, wenn das Rathaus ins alte Schulhaus umziehen würde. Für das alte Schulhaus in Varnhalt wünschten sie sich die Einrichtung eines Dorfladens. Showtänze präsentierten die Reblandhexen, die Rebhüpfer des NCVR und die NCVR-Prinzengarde, die nach dem Einzug des Prinzenpaares den unterhaltsamen Abend mit einem Gardetanz eindrucksvoll eröffnet hatte. Für die musikalische Begleitung sorgte Franz Köninger. Das Programmende samt Zugabe blieb dagegen dem Männerballett vorbehalten.

