Uhlig neuer Abwasserverband-Stellvertreter

Mitglied neben Sinzheim und Baden-Baden ist die Stadt Bühl, für die Fachbereichsleiter Wolfgang Eller an dem Treffen teilnahm. Aufgabe des Zweckverbands ist es, die im Verbandsgebiet Bühl, Sinzheim und Baden-Baden anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer in einem Kanalnetz zu sammeln und der Gemeinschaftskläranlage zuzuleiten.

Verbandsrechner Christoph Hettler erläuterte, dass die Ausschreibung für die anstehenden Sanierungsarbeiten alles andere als erfreulich gewesen sei, es Verbandsschriftführer Thomas Bäuerle aber gelungen sei, einen "gangbaren Weg zu finden".

Es müssen bauliche und technische Anlagen des Übergabebauwerks auf dem Gelände der Großkläranlage Baden-Baden/Sinzheim erneuert werden. Die entsprechenden Aufträge waren schon Anfang 2015 erteilt worden. Ohne Ingenieurleistungen liegen die Kosten bei rund 125000Euro, 21000 Euro mehr, als bei einer Kostenschätzung veranschlagt worden war. Die Mehrkosten entstehen bei den Gewerken Betonerneuerung, Elektroarbeiten sowie Lüftungs-, Klempner- und Sanitärarbeiten heißt es im Haushaltsplan.

Im Vermögenshaushalt waren 2015 für Investitionen keine Ausgaben vorgesehen. Witterungsbedingt und wegen Nacharbeiten konnten die Arbeiten an den baulichen Anlagen 2015 nicht abgeschlossen werden. Dadurch und wegen Krankheit des mit der Ausführung beauftragten Ingenieurs wurde die Ausschreibung für die Arbeiten an der sogenannten Schneckenanlage erst im November 2016 vorgenommen. Die Vergabe ist für Anfang dieses Jahres vorgesehen. Zu erneuern sind die beiden etwa sieben Meter langen "Schnecken", die verschiedene Durchmesser haben, mitsamt der Elektronik und Steuerung. Diese Schnecken, die in speziellen Trögen liegen, transportieren das Abwasser aus viereinhalb Meter Tiefe zwei Meter höher, damit es nach einer erneuten Hebung in der Kläranlage gereinigt werden kann.

Ferner ist bei Sanierungsarbeiten 2016 festgestellt worden, dass der Zulaufschieber zum Verbandshebewerk nicht mehr richtig schließt. Dadurch kommt es zu einem ständigen, nicht unerheblichen Abwasserzufluss. Der Schieber soll noch vor den "Schnecken" auf den neuesten Stand gebracht werden.

Verbandsschriftführer Thomas Bäuerle berichtete in der Sitzung unter anderem über die notwendige Erneuerung des Steuerschranks beim Abwasserhebewerk an der Kreisstraße 3731 in der zweiten Jahreshälfte. Er befinde sich in einem hochwassergefährdeten Bereich. Die Kosten beliefen sich auf rund 10000Euro, erklärte Bäuerle.

Der Verband ist laut Christoph Hettler schuldenfrei und hat mit 8000Euro etwas mehr als die vorgeschriebene Mindestrücklage.